Лазуткин об убийстве Западом лидеров несогласных с ними стран: получили реэкспорт того, что насаждали

Андрей Лазуткин, политолог:

Даже когда уже пытаются Трампа убить, например, когда почти убили Фицо, премьера Словакии, ну, это не банановые республики, мягко говоря. То есть планка дозволенного уже настолько повышена, можно уже нападать на кандидатов в президенты даже в США, можно убивать действующего премьера, пытаться. Ну, это новая форма терроризма, раньше это было только где-то на Ближнем Востоке, убили Саддама, повесили, захватили. Или давайте убьем Каддафи. А теперь они получили реэкспорт того, что они насаждали там, всего этого беспредела.

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