«Пропуск в жизнь». Так ли важно высшее образование? Разбираемся, в чём его плюсы и минусы

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Наша система образования успевает за новыми тенденциями, готовим ли мы выпускника, который выходит из стен школы, к жизни? Пандемия показала очень много белых пятен. Стоит ли образованию гнаться за современными тенденциями?

Александр Шатько, общественный деятель, педагог:

Тенденции настолько быстро меняются, настолько изменяется мир. Мы видим сегодня, что произошло за короткий период, буквально за полгода. И пандемия тоже показала очень много дырок и белых пятен, которые есть в нашей жизни: и в воспитании, и в образовании. Закрыть их всех – это нереально. Создать учебники за два-три месяца, где будут внесены какие-то [правки – прим. ред.] с учетом – это тоже нереально и не надо это делать. Вообще, мы когда-то говорили: школьное образование – это понятно, а что очень важно в высшем образовании – научить человека добывать знания. Наверное, и в школьном образовании это тоже очень важный фактор: научить правильно выбирать, классифицировать, доставать знания эти каким-то образом и откуда, из каких источников. Это, наверное, самый важный период. А успевать за современными тенденциями образованию, на мою точку зрения, не стоит. Юлия Бешанова:

То есть вы за классическое качественное образование? Почему мы можем гордиться классическим белорусским образованием? Александр Шатько:

Классическое качественное образование, где, скажем, до 7-го или до 6 класса больше идут вопросы развития, расширения кругозора, а спецификация начинается с 7-8 класса. Конкретизация, когда человек уже определился, ему видно, кто он: технарь, гуманитарий, биолог, химик, какая тяга у него есть – к языкам и так далее. Вот тогда с ним можно работать. Это классическое образование, оно всегда срабатывало, оно всегда нас выручало. Собственно говоря, и уровень того образования, который есть в Республике Беларусь, которым мы гордимся и гордимся до сих пор, хотя он немножечко, может быть, как говорят многие, и упал в международных тенденциях, но тем не менее. Юлия Бешанова:

Тем не менее наши специалисты за рубежом очень востребованы.

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно:

Конечно. Это все относительно. Мы формируем выпускника, учащегося. Но и выпускники формируют педагога. Ведь даже на подсознательном уровне сегодня педагог уже другой, потому что работает с детьми другими: как мы говорим и видим – поколение новое, поэтому, чтобы быть всегда интересным ученику, чтобы достучаться до его сердца, чтобы вложить в него эти знания, педагогу тоже приходится сегодня меняться. Но эти изменения идут в ногу со временем. Нельзя сказать, что у нас школа такая уж супертрадиционная и никаких новшеств нет. Конечно, мы, безусловно, стараемся быть на одной волне, если можно так сказать, с нашими детьми. Юлия Бешанова:

Вообще, отношения «ученик-учитель» со временем как-то трансформировались? Работают ли сейчас классические методики образовательные? Калина Капуцкая:

Работают, конечно. Это основа, это фундамент, без этого никуда. Да, можно влево-вправо, попробовать и то, и другое. Юлия Бешанова:

Но где-то там, смотрю, за рубежом на коврике можно лежать, необязательно сидеть за партой. Калина Капуцкая:

Да, лежали мы в 1990-е на коврике и ходили по классу. Но к чему это привело? Александр Шатько:

И крутились на разных досках. Опорные конспекты и все остальное – все это было. Оно и есть.

Юлия Бешанова:

Игровая форма обучения есть? Калина Капуцкая:

Есть, конечно. В какой-то мере можно использовать. Но сегодня четко и дети знают, и родители, что нужно получить знания. А уже как – это учителю виднее. Юлия Бешанова:

Но дети мотивированы сейчас к получению знаний? Калина Капуцкая:

Мотивированы, очень мотивированы. Мне кажется, с каждым годом они становятся более мотивированными. У меня такое ощущение. Александр Шатько:

Образование становится престижным. Хотя многие говорят, что это поднято искусственным манером, но, тем не менее, образование становится престижным. Юлия Бешанова:

Но, с другой стороны, многие нас критикуют за то, что наше высшее образование, условно, стало обязательным. То есть большинство выпускников массово идут в вузы, и высшее образование нивелировало ту самую ценность, когда ученик самый лучший мог стать студентом вуза. Сейчас поголовно благодаря частично платному обучению, фактически любой получает возможность стать студентом. Александр Шатько:

Это, наверное, кризис общемировой, кризис общества на самом деле. Потому что мы стали жить лучше, мы стали жить стабильнее. Каждая семья, все родители хотят, чтобы их дети имели высшее образование. То есть оно стало некой такой… Юлия Бешанова:

Маркером успешности, наверное. «Пропуск в жизнь». Так ли важно всем поголовно получить высшее образование?