«Рост карьерный реальный». На что может рассчитывать молодой специалист-педагог и оправдывает ли себя целевой набор?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Если оценивать уровень подготовки в вузах, педагогические кадры, которые приходят к вам в школу учить, соответствуют заявленному высокому уровню? «Целевая подготовка, которая введена в нашей системе образования, дает свои плоды»

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно:

Целевая подготовка, которая уже введена в нашей системе образования, дает свои плоды. Действительно, в том числе и те учащиеся, которые окончили педагогические классы, окончили потом вуз, приходя в учреждение образования, конечно, они уже настоящие профессионалы, потому что у них призвание совпадает. Юлия Бешанова:

Есть еще среднее специальное образование. Калина Капуцкая:

Это вообще замечательный педагог-практик, поэтому мы только приветствуем. И сегодня качество пришедших молодых специалистов возрастает, и, наверное, уже меньше наставничества приходится обеспечивать этим детям, этим молодым специалистам, потому что они уже довольно подготовленные, готовы работать и трудиться. И условия сегодня другие: и зарплата достойная, и условия работы хорошие, и отношение к учителю сегодня уважительное и внимательное. Поэтому закрепляемость молодых специалистов очень высокая. Юлия Бешанова:

То есть действительно остаются в школе. На что молодой специалист может рассчитывать? Вы говорите, что достойная зарплата сейчас, какой-то соцпакет. Зачем идут в педагоги – кроме высокого призвания? «Рост карьерный реальный». На что может рассчитывать молодой специалист-педагог?

Александр Шатько, общественный деятель, педагог:

Если брать банально, то это определенная стабильность: стабильность в заработной плате, стабильность в каком-то карьерном росте. Для ребят рост карьерный реальный, если они с царем, как говорят, в голове. Если они не ленивые и действительно любят свою профессию, они достаточно быстро вырастают и в заместителей директора, и в директора учебного заведения. Мужчин уже на сегодня появляется много. Конечно, здесь есть возможности повысить и свой статус, и заработную плату. Много людей с ощущением нежности внутри. И такой отдачи, как от работы в школе, от работы преподавательской – наверное, таких профессий не так уж много, потому что ты можешь увидеть плоды своего труда. И то уважительное отношение, о котором говорила сегодня коллега, от родителей, от бывших учеников – это очень ощутимый ценный груз. Юлия Бешанова:

И успешные выпускники. Александр Шатько:

Да, и успешные выпускники. Я дружу со своим первым выпуском. Разница у нас небольшая, и у некоторых являюсь крестным отцом их детей, и я этим очень горжусь, потому что это действительно греет по жизни, и это такие пунктики, на которые всегда опираешься, они есть за спиной.

Юлия Бешанова:

Действительно, приходят выпускники, делятся успехами, рассказывают о своих достижениях. «Очень много преференций для молодых специалистов в образовании» Калина Капуцкая:

Обязательно. Вечер встречи выпускников – это тот период, когда школа наполнена голосами, этими встречами. Это тот день, когда выпускники могут сказать спасибо своим педагогам, и педагоги охотно идут на эту встречу, рады этой встрече, потому что видят воплощение своих стараний, своей работы в своих учениках. Потому что наши ученики – это мы, это то, что мы в них вложили. Если вернуться к тем же гарантиям молодым специалистам, то сегодня государство заботится о том, чтобы молодой специалист действительно ощущал себя востребованным, имел хорошие условия. Это и повышение заработной платы. Мы знаем, что молодому специалисту выплачивается в 30 % надбавка, если он проработал два года, то уже 50 % надбавки при условии заключения контракта на 5 лет. Это и обеспечение общежитием, арендным жильем, если пришел у нас семейный молодой специалист. Поэтому очень много преференций для молодых специалистов в образовании сегодня.