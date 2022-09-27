«Сколько случилось беременностей». О наиболее надёжных средствах контрацепции рассказала акушер-гинеколог

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что медики оценивают эффективность контрацепции с помощью индекса Перля. Надежда, что это такое? Расскажите.
Надежда Стрельцова, врач акушер-гинеколог, заведующая лечебно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук:
Индекс Перля рассчитывается на 100 женщин, принимающих данный метод контрацепции, и неэффективность – сколько случилось беременностей. Самой надежной, конечно, считается стерилизация – это необратимый 100%-ный метод. Далее идут по надежности внутриматочные контрацептивы – это спирали или система, содержащая контрацепт «Мирена». Она содержит еще гормоны. К ним очень приближены оральные контрацептивы, у них индекс Перля и защита составляет 98-99 %. У презерватива, естественных методов контрацепции данный индекс гораздо ниже.
«Является категорическим противопоказанием». При каких заболеваниях нельзя принимать оральные контрацептивы – подробнее здесь.