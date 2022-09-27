«Сколько случилось беременностей». О наиболее надёжных средствах контрацепции рассказала акушер-гинеколог

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что медики оценивают эффективность контрацепции с помощью индекса Перля. Надежда, что это такое? Расскажите.