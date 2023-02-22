Какие предатели Родины не побоятся даже высшей меры наказания? В психологии преступников разобрался Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Помнится, в Генштабе был предатель, капитан, по-моему, в звании, который давал данные в [ресурс признан экстремистским – прим. ред.]. Вот, дали 18 лет. То есть людей не пугают такие огромные сроки, которые были уже по старому законодательству. Вопрос. Испугает ли такого человека вышка? Наверное, да. Потому что все-таки они рассчитывают: ну, пускай меня посадят, но режим не вечен, сегодня-завтра все это рухнет, я выйду и у входа нас встретит радостно свобода. А если ты получишь пулю в голову, то уже никакая свобода тебе не светит. Даже если ты тут сделаешь все, чтобы этот режим положить. И это психология. Конечно, степень вины может быть разной. Чтобы на вышку наработать, надо очень сильно постараться. Но мы же говорили, что надо отсекать именно идейных противников, потому что тот, кто работает за деньги, он никогда до последнего не пойдет, до смерти, чтобы так ненавидеть кого-то, чтобы даже рискуя жизнью против него работать. А вот такие слабые люди не способны на такие «подвиги».

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