Участвует 41 страна! Узнали, чем порадует зрителей международный кинофестиваль «Лістапад-2025»

Ольга Бурлакова, ведущая: Сразу хочется поговорить о цифрах, которые поражают. Более 3 600 заявок было подано из 120 стран. Сколько на данном этапе отобрали фильмов для участия в кинофестивале?

Олеся Рулькова, исполнительный директор XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2025»:

Отобрали 155 фильмов, участвует 41 страна. Это по фильмам. У нас только из 13 стран члены жюри. У нас получается 8 конкурсных программ, и в каждом конкурсе как минимум 3 члена жюри. Мы взяли 13 стран. То есть это тоже рекорд своего рода для «Лістапада».

Александр Стасевич, ведущий:

Откроет фестиваль белорусская спортивная драма. Расскажите о ней поподробнее.

Олеся Рулькова:

«Переломный момент». XXXI кинофестиваль, какой-то новый старт, идеальное сочетание «Переломного момента», премьеры фильма, который создавался в очень короткие сроки. Режиссер, можно сказать, дебютант в игровом кино, поэтому было принято решение, что фильм «Переломный момент» мы возьмем не в игровое кино, а в кино молодых, именно там, по регламенту режиссеры со своими дебютными фильмами, но не студенты, то есть как бы люди, которые уже состоявшиеся, до 45 лет, но это их первая-вторая работа. У Дмитрия Сороки это как раз первый игровой фильм «Переломный момент», такой сильный старт.