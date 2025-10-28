Прямой эфир

Трамп: США больше не будут политкорректны при защите страны

28 октября 2025 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп: США больше не будут политкорректны при защите страны-0

Лидер Штатов США Дональд Трамп заявил, что страна больше не будет политкорректной в вопросах обороны и намерена выигрывать войны решительно и эффективно. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая перед военными на авианосце USS George Washington, он подчеркнул, что вооруженные силы США являются самыми мощными в истории и будут продолжать укрепляться.На этой неделе планируется поставка американских ракет для японских истребителей F-35.

Ранее Трамп также объявил о переименовании Министерства обороны в Министерство войны, посчитав это отражением текущей международной ситуации.

Глава Пентагона Пит Хегсет напомнил, что после аналогичного переименования в 1947 году Соединенные Штаты не одержали крупных побед. Комментируя данную новость, президент России Владимир Путин отметил, что ведомство будет действовать в соответствии с новым названием.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции
28 октября 2025 07:45

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

15 человек погибли. В Боливии автобус упал в пропасть
28 октября 2025 07:43

15 человек погибли. В Боливии автобус упал в пропасть

На шахте в Австралии произошёл взрыв – двое рабочих погибли, один получил ранения
28 октября 2025 07:33

На шахте в Австралии произошёл взрыв – двое рабочих погибли, один получил ранения