Гайдукевич: в 2020 году я понимал чётко – амбиции не важны, потому что страны не будет!

Олег Гайдукевич признался, как отреагировали на его решение сняться с выборов в 2020-м. Почему тогда были не важны амбиции? Что никак не поймут белорусские беглые? И какая борьба еще предстоит? Глава Либерально-демократической партии Беларуси в проекте Григория Азаренка «МЫ!» «Про меня уже написали и сказали все, что только можно»

Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Сергеевич, Президент еще за месяца два до кампании сказал: всех, кто так или иначе патриот, они сейчас в покое не оставят. И каждый день какая-нибудь ерунда, какая-нибудь гадость, какая-нибудь мерзость, сидят, рассуждают. А что, зачем, почему? Вы, наверное, уже привыкли к этому? Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Абсолютно привык. Про меня уже написали и сказали все, что только можно. Все гадости мира вылили. Но самое удивительное, что чем больше гадостей они льют, вот я всегда переживал только за близких родственников, за детей. Вот поначалу, когда это было непривычно, дети переживали, родственники переживали, близкие люди переживали. Сейчас все настолько убедились, что там могут только лгать, врать, обманывать и нести чушь, что уже все только смеются и не обращают на это внимания.

Олег Гайдукевич:

Три дня страна захлебывается в крови, три дня мы боимся наших детей выпускать на улицы! Мы должны делать все в рамках закона! Мы должны не допустить, чтобы судьба страны лилась на улице! Григорий Азаренок:

Так получилось, что и вы, и я, мы продолжаем дело отцов. Они хорошо были знакомы, вместе ездили в Ирак. Сергей Васильевич Гайдукевич был много лет политиком, сейчас поддерживает страну, поддерживает Президента. Для вас это важная история? «А у Президента все дети здесь, работают, занимаются, патриоты»

Олег Гайдукевич:

Крайне важно. Я вообще считаю, что если в стране мы уважение к отцам, к дедам, преемственность сохраним всегда, мы станем гораздо сильнее. Потому что разрушать очень легко. Кричать – это красиво: давайте все сначала! Давайте новое сделаем, красивое, хорошее. Но знаете, что-то вот смотришь на историю любой страны, а нового-то ничего особо-то и не придумали. А вот разрушить легко, поэтому надо все сохранять, преемственность должна быть. Конечно, отец на меня оказал огромное влияние, я во многом брал с него пример, я горжусь этим. Да я считаю, любой нормальный ребенок должен гордиться своим отцом, любить его, быть благодарным за то, что появился на свет. Он много меня воспитывал. Благодаря воспитанию в семье я стал офицером, потому что я вырос в офицерской семье. Заложили какие-то понятия. И я вот смотрю, что это хорошо, когда так. Вот я смотрю на Президента нашего, как он воспитывает детей, где его дети находятся, что они здесь. Пусть посмотрят, где дети западной элиты всей находятся, где они по всему миру разъездились, миллионы долларов по карманам. Корпорации разные за ними стоят! Григорий Азаренок:

Сын Байдена! Олег Гайдукевич:

А у Президента все дети здесь – работают, занимаются, патриоты, трудятся. Пример надо с этого брать, тогда бы постсоветское пространство сильнее было. «Признаюсь, что не все в партии меня поняли»

Григорий Азаренок:

Вы в 2020 году не стали выкручиваться как-то. Вы открыто сказали: это не выборы, идет цветная революция, я отдаю свои подписи Александру Лукашенко, я иду в его доверенные лица, я иду в его команду. Вы гордитесь этим поступком? Олег Гайдукевич:

Горжусь! Это очень правильное было политическое решение, хотя признаюсь, что не все в партии меня поняли на тот момент. Григорий Азаренок:

Вы задвинули амбиции! Хотя могли бы пошатать немножко. Олег Гайдукевич:

Я буду откровенен и честен. Демократическая партия Беларуси всегда имела свою программу, всегда имела свои амбиции. Это нормально. Если партия никуда не стремится, они врут значит. Вот если вы будете когда-нибудь разговаривать с лидером партии, он скажет: я ничего не хочу, у нас нет амбиций, мы не хотим к власти, мы не хотим больше решать, влиять – он врет, лжет. Таким людям верить нельзя. Хотим, хотим больше влиять, хотим. Для этого партия создается. Но в 2020 году я понимал четко: амбиции не важны, потому что страны не будет. Просто ничего не останется. Бывают моменты, когда центризма не бывает. Вот эти мы тоже в партии любили всегда говорить. Диалог, надо разговаривать, надо договариваться. Я никогда этого не скрывал, я так говорил. Но бывают моменты, когда нет середины. Есть черное, есть белое. Ты должен определиться четко. Хотя мне в партии предлагали, я не скрываю: Олег Сергеевич, ну, зачем сниматься с выборов? Это было первое предложение. Будьте центристом. Ну, помните, у нас были там фамилии типа Дмитриева, который там рассказывал сказки какие-то, а потом бегал по площади. Значит, весь центризм закончился, потому что не бывает центризма в таких ситуациях. Второе предложение у меня было такое: снимайтесь и тихонько посидите в стороне от выборов. После выборов – белый, пушистый, нигде не замаранный. Я говорю: друзья мои, если партия в выборах не участвует, если она не определилась со своей позицией, ее нет. И посмотрите, перерегистрация показала четко: не только ликвидировали радикальные оппозиционные партии, которые финансировались извне, ликвидированы и те, кто не был в 2020 году, они ничего не делали. Их не было, они не существовали. Вот и все. То есть они спрятались по кустам, молчали. Или просто никаких заявлений громких не делали. Поэтому было мое осознанное решение тогда, что надо стоять рядом с Президентом и стать его доверенным лицом. И сегодня, оглядываясь на свою политическую деятельность, она у меня началась в 2012 году после ухода из МВД, это мой самый важный политический поступок. «Нет ни одного, кто не стучит» Олег Гайдукевич:

Мы хотим быть в независимой, сильной стране – Беларуси. Мы хотим строить союз с Россией. Это выбор народа! Не надо нас за это давить! Мы хотим проводить референдумы и выборы тогда, когда хочет народ, а не когда вы говорите. И мы хотим, чтобы у нас власть была не та, которую вы назначили, а которую мы выбрали! Мы не хотим, как в Украине, чтобы с Госдепа звонили и говорили «назначьте прокурором того или другого человека», чтобы министром ставили того, кого вы говорите. Мы не хотим, чтобы у нас Президент был, как в Прибалтике, с американским паспортом практически. Чтобы он сразу после своего срока президентства – в самолеты и в Америку. Мы хотим просто жить, сеять поля, убирать хлеб, приезжать на комбайнах помогать. Мы хотим продавать лекарства, мы хотим продавать продовольствие. Мы просто хотим жить и растить детей. Мы не хотим, как в Донбассе, чтобы их убивали. Мы не хотим, чтобы бомбили города. Мы не хотим войны. Мы хотим сильную Европу! А Европа сильная та, которая дружит с Беларусью и Россией. Просто дайте нам жить! И на колени вы нас никогда не поставите, пока есть этот народ, который в том числе пришел сюда, и тысячи, миллионы людей, которые стоят за нами. Да здравствует Беларусь!

Григорий Азаренок:

Были предложения переходить на их сторону. Вам были? Олег Гайдукевич:

Конечно. И не один раз партии предлагали. И первому предложили моему отцу в 2001 году. И это не секрет. Он про это рассказывал публично, что на президентской кампании ему предложили большие деньги, очень большие деньги за снятие с выборов, чтобы выборы сорвать. Они всегда понимали, что выиграть они не могут. И у них была цель в 2001 году. Гончарик был тогда как бы единый кандидат. И был план, они понимали, что проигрывают, давайте сорвем выборы и снимем Гайдукевича, последнего кандидата, Гончарикова берем, и выборы будут безальтернативные. Значит, был у них такой план, мой отец отказался, и это не секрет. И таких предложений было куча. И в 2010 году были предложения, мой отец тоже, если кто-то помнит, выступил потом по телевизору и разложил эту всю мразь по полочкам. И на меня выходили не один раз. Но они, знаете, что забывают? Где я служил! Я ведь оперативный сотрудник. Я могу много с кем встречаться. И когда такие встречи были, заканчивались они всегда тем, что те, кто со мной встречался, получали обратный эффект того, что они хотели. Григорий Азаренок:

Наверняка в центр дослали: ну, вербовке не подлежит. Олег Гайдукевич:

Все агенты КГБ, все до одного, все агенты «Моссада», все агенты ЦРУ, все агенты варшавской разведки. Ни один оппозиционер, что вы понимали, который сидит сейчас в Польше и Литве, нет ни одного, кто не стучит. Причем большая половина еще и стучит к нам сюда. Это жизнь их – стучать. Единственное, что я всегда говорил, они должны гордиться, кто из них стал агентом КГБ. Это гордость. Единственная их гордость жизни. И, возможно, потом это сыграет хорошую роль в тюрьме. Меньше отсидишь срок. «Надо понимать, что нас в покое не оставят»

Олег Гайдукевич:

Наши спецслужбы были сильными. Это залог нормальной жизни. Вот я сейчас гражданский человек, депутат. Мы хотим спокойно жить. Экономика чтоб развивалась. Без этих бойцов, без этой подготовки не будет мира в стране. Никогда. Запомните фразу, которую придумал кто-то давным-давно: не кормишь свою армию – будешь кормить чужую. Григорий Азаренок:

Есть такая хорошая песня. Будет буря, и поборемся мы с ней. Поборемся, Олег Сергеевич? Олег Гайдукевич:

Еще как поборемся, Григорий. Мы с вами молодые еще, очень молодые. И будущее страны будет определяться каждые пять лет, каждый год, каждые три года. Борьба еще предстоит большая. Кто-то сейчас смотрит и скажет: вот у них вечно борьба, когда спокойно жить, вот все борются. Вы понимаете, хотелось бы спокойно пожить, чтобы заниматься только мирным делом. Вот Президент же всю свою жизнь посвятил тому, чтобы в Беларуси не было войны. У него это получилось. Но не дают нам! Ну не хотят они, чтобы мы спокойно жили! Ну не может Запад нам простить, что мы независимы, суверенны, что мы хотим сами решать, какое предприятие продавать, а какое нет, что мы хотим сами решать, какие у нас семейные ценности, что мы хотим с Россией быть в союзе, что это укрепляет нашу государственность. Ну не хотят они ни Беларуси, ни России дать спокойно жить. Поэтому надо постоянно к этому быть готовыми. Надо понимать, что нас в покое не оставят. Но я убежден, что шансов у них нет. И они же сейчас о чем думают? Они же говорят, пока вот есть Батька – 5, 10, 15 лет – а потом-то мы придем! А потом – хрен им. Значит, мы сделаем так, чтобы через 20-30 лет они бы проснулись утром и сказали: Господи, так для нас все еще хуже. Верните назад! Что-нибудь верните, как 30 лет назад. Вот так мы сделаем. Поэтому других вариантов я не вижу. Для этого надо все вместе работать и укреплять страну.

Григорий Азаренок:

Сегодня не могу не сказать: 28 января 2017 года ушел из жизни Александр Тихонович, великий сын земли белорусской. Наверное, на нашем большом пространстве нет ни одного человека любого поколения, кто не слышал бы «Малиновку», «Завируху».