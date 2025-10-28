По данным СВР РФ, по приказу президента Франции Эммануэля Макрона генеральный штаб готовится направить в Украину до 2000 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что Макрон добивается военного вмешательства, надеясь укрепить свои позиции на фоне внутреннего кризиса и войти в историю как военачальник.

«По его указанию генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров», – говорится в сообщении СВР.

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