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СВР: Франция готовит к развертыванию в Украине до 2 тыс. солдат и офицеров

28 октября 2025 08:59
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СВР: Франция готовит к развертыванию в Украине до 2 тыс. солдат и офицеров-0

По данным СВР РФ, по приказу президента Франции Эммануэля Макрона генеральный штаб готовится направить в Украину до 2000 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что Макрон добивается военного вмешательства, надеясь укрепить свои позиции на фоне внутреннего кризиса и войти в историю как военачальник.

«По его указанию генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров», – говорится в сообщении СВР.

Фото: pixabay

# Армия # Международная политика

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