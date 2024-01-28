Не жалели даже детей и женщин! Госкомитет судебных экспертиз рассказал о зверствах латвийских пограничников

Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так, в 2023 году в этом плане неприятно отличилась Латвия. Если раньше этот участок оставался относительно спокойным, то в 2023-м там участились случаи выдворения и смерти мигрантов. В сентябре Рига закрыла пограничный переход с Беларусью и продолжила возводить стену на наших рубежах, якобы чтобы защититься от непрошеных гостей, но понятно, что это больше пиар и нагнетание, ну, и еще один способ получить приятные сопутствующие бонусы. Проще говоря, распилить пару миллионов евро, выделенных из общего бюджета ЕС, в котором уже, наверное, скоро даже отдельная статья появится – на заборы. А госграницу в Латвии наряду со штатными подразделениями охраняют военные и сотрудники полиции.
К чему такое усиление и что сейчас происходит на белорусском-латвийском участке границе – в Полоцкий погранотряд отправился Глеб Прокофьев.
Деревня Картенево находится почти у латвийской границы – всего-то несколько километров. Здесь всего с десяток домов. Многие пустуют. Хоть местных и мало – картеневцы и сами хорошие помощники в охране рубежей.
Владимир Подалевич, житель деревни Картенево:
Пограничники спрашивают иногда, кто там проходит или нет, посторонние люди. Латыши с той стороны, мы с этой, наши родственники.
Алексей Конюшевский, житель деревни Картенево:
Слышно там, трещат, по вечерам особенно, морозик, так оно слышно. У самой границы они простреливали.
Владимир Ходос, председатель Бигосовского сельисполкома:
Наш сельский совет очень большой, 24 населенных пункта. Все мы находимся в пограничной зоне. Жители, конечно, под защитой пограничников, налажено тесное сотрудничество, работает пограничная дружина, содействует пограничникам. Люди содействуют, в принципе. Есть какие-то моменты, аспекты, то друг другу помогаем.
Покупки, лечение и оздоровление. За чем чаще всего латыши приезжают в Беларусь?
Близость границы дает о себе знать. То и дело в деревне доносится гул строительной техники. Голоса рабочих – исключительно на русском. Даже несмотря на попытки латвийских властей полностью искоренить недружественную лексику.
В принципе, сейчас можно что-то маленько прижать.
Заграждение возводят по примеру польского. Забор уже практически на финальной стадии: сейчас обустраивают патрульную полосу. Эта конструкция стоила европейским налогоплательщикам миллионы долларов. И на этом останавливаться не собираются – впереди очередная недешевая изгородь на российской границе. Такие конструкции якобы должны решить миграционный кризис. Однако пока латвийские пограничники используют другие методы.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Кровавая статистика прошлого года. Здесь, на границе с Латвией, пограничники обнаружили 13 беженцев без признаков жизни. Все они стали жертвами агрессивной политики властей ЕС.
Латвия разместит линию обороны на рубежах с Беларусью. Как реагируют наши пограничные службы?
Только в октябре 2023-го на белорусско-латвийской границе погибли четыре человека. Это те, кого силой вытолкнули с латвийской территории, перед этим избивали, угрожали, отобрали все вещи.
Дмитрий Рябов, заместитель начальника УГКСЭ по Витебской области:
При экспертизе были установлены телесные повреждения в виде кровоподтеков, причины смерти этих граждан были в подавляющем большинстве общее переохлаждение организма, и в одном случае было установлено утопление.
Не жалели детей и женщин: со слов тех, кому все-таки удалось спастись. Жесткость сопредельных погранслужб не знает границ.
Дмитрий Рябов:
Нами также проводились экспертизы и физических лиц, доставленных с приграничной полосы. При осмотре у них были диагностированы обморожения и телесные повреждения в виде кровоподтеков на голове и конечностях.
Все эти факты зверства не остались незамеченными. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Латвии. Представители власти этой страны отобрали жизни иностранцев, которые пытались воссоединиться со своими родными в Европе.
Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Со стороны отделения пограничной охраны латвийской пограничной охраны было найдено наибольшее количество тел мигрантов, которые погибли непосредственно на государственной границе. Также нами фиксировались факты неоднократно, когда на линии границы мы находили людей в изможденном состоянии. Им незамедлительно оказывалась помощь, вызвались сотрудники скорой медицинской помощи.