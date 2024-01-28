Не жалели даже детей и женщин! Госкомитет судебных экспертиз рассказал о зверствах латвийских пограничников

Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в 2023 году в этом плане неприятно отличилась Латвия. Если раньше этот участок оставался относительно спокойным, то в 2023-м там участились случаи выдворения и смерти мигрантов. В сентябре Рига закрыла пограничный переход с Беларусью и продолжила возводить стену на наших рубежах, якобы чтобы защититься от непрошеных гостей, но понятно, что это больше пиар и нагнетание, ну, и еще один способ получить приятные сопутствующие бонусы. Проще говоря, распилить пару миллионов евро, выделенных из общего бюджета ЕС, в котором уже, наверное, скоро даже отдельная статья появится – на заборы. А госграницу в Латвии наряду со штатными подразделениями охраняют военные и сотрудники полиции. К чему такое усиление и что сейчас происходит на белорусском-латвийском участке границе – в Полоцкий погранотряд отправился Глеб Прокофьев.

Деревня Картенево находится почти у латвийской границы – всего-то несколько километров. Здесь всего с десяток домов. Многие пустуют. Хоть местных и мало – картеневцы и сами хорошие помощники в охране рубежей.

Владимир Подалевич, житель деревни Картенево:

Пограничники спрашивают иногда, кто там проходит или нет, посторонние люди. Латыши с той стороны, мы с этой, наши родственники.

Алексей Конюшевский, житель деревни Картенево:

Слышно там, трещат, по вечерам особенно, морозик, так оно слышно. У самой границы они простреливали.

Владимир Ходос, председатель Бигосовского сельисполкома:

Наш сельский совет очень большой, 24 населенных пункта. Все мы находимся в пограничной зоне. Жители, конечно, под защитой пограничников, налажено тесное сотрудничество, работает пограничная дружина, содействует пограничникам. Люди содействуют, в принципе. Есть какие-то моменты, аспекты, то друг другу помогаем. Покупки, лечение и оздоровление. За чем чаще всего латыши приезжают в Беларусь? Близость границы дает о себе знать. То и дело в деревне доносится гул строительной техники. Голоса рабочих – исключительно на русском. Даже несмотря на попытки латвийских властей полностью искоренить недружественную лексику.

В принципе, сейчас можно что-то маленько прижать.

Заграждение возводят по примеру польского. Забор уже практически на финальной стадии: сейчас обустраивают патрульную полосу. Эта конструкция стоила европейским налогоплательщикам миллионы долларов. И на этом останавливаться не собираются – впереди очередная недешевая изгородь на российской границе. Такие конструкции якобы должны решить миграционный кризис. Однако пока латвийские пограничники используют другие методы.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Кровавая статистика прошлого года. Здесь, на границе с Латвией, пограничники обнаружили 13 беженцев без признаков жизни. Все они стали жертвами агрессивной политики властей ЕС. Латвия разместит линию обороны на рубежах с Беларусью. Как реагируют наши пограничные службы? Только в октябре 2023-го на белорусско-латвийской границе погибли четыре человека. Это те, кого силой вытолкнули с латвийской территории, перед этим избивали, угрожали, отобрали все вещи.

Дмитрий Рябов, заместитель начальника УГКСЭ по Витебской области:

При экспертизе были установлены телесные повреждения в виде кровоподтеков, причины смерти этих граждан были в подавляющем большинстве общее переохлаждение организма, и в одном случае было установлено утопление. Не жалели детей и женщин: со слов тех, кому все-таки удалось спастись. Жесткость сопредельных погранслужб не знает границ. Дмитрий Рябов:

Нами также проводились экспертизы и физических лиц, доставленных с приграничной полосы. При осмотре у них были диагностированы обморожения и телесные повреждения в виде кровоподтеков на голове и конечностях. Все эти факты зверства не остались незамеченными. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Латвии. Представители власти этой страны отобрали жизни иностранцев, которые пытались воссоединиться со своими родными в Европе.