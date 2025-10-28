Представители 40 государств собрались на Минской международной конференции по евразийской безопасности

Поиск общих подходов к выстраиванию новых форматов взаимодействия на континенте. С минуты на минуты начнется III Минская международная конференция по евразийской безопасности. В ней примут участие представители более чем 40 государств и семи международных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, парламентарии, а также авторитетные ученые и аналитики из Европы, Азии, Ближнего Востока. Центральная тема – «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». Эксперты проанализируют важнейшие тенденции международных отношений, а также выработают подходы к формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.

Душан Пророкович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия): Обстановка, в которой живем, очень сложная, непростая. Так, очень много угроз безопасности для нас в данном моменте. Из-за этого нужно говорить с теоретической точки зрения. С точки зрения Беларуси, конечно, это не только теоретика, это и практика. Думаю, что Беларусь этими конференциями легитимизирует свою позицию в международных отношениях. И это очень-очень важно.

Кубатбек Рахимов, исполнительный директор ОФ «Апликата – Центр стратегических решений» «Кыргызстан»:

Я считаю, что это одна из наиболее важных площадок, которые есть на стыках Евразии и Европы. Почему? Потому что мы, скажем, на площадках того же Валдайского клуба, экспертом которого я являюсь, достаточно глубоко и системно отрабатываем те вызовы, которые стоят перед Евразией как таковой, и с новым позиционированием Европы и Запада как мирового меньшинства. Соответственно, через конструируемого другого мы должны понять, насколько мы системны как мировое большинство. То есть имеется в виду, что не просто некий абстрактный Глобальный Юг, не просто позиционирование внутри Шанхайской Организации Сотрудничества или какие-то другие аспекты, а насколько мы вписываемся в новый мир и порядок. И не зря сегодняшняя ключевая сессия достаточно провокативна по своему названию. Она несет в себе слово «беспорядок». Соответственно, именно через деструкцию чего-то старого, замшелого, устаревшего мы должны приходить к построению чего-то нового, конструктивного и, конечно же, перспективного.

Программа конференции включает пленарное заседание высокого уровня, серию тематических панелей и специальных экспертных мероприятий, которые охватят проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и углубления регионального взаимодействия. Особый акцент – на поиске путей к нормализации отношений между Востоком и Западом, развитию мер доверия и недопущению дальнейшей конфронтации.