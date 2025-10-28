В Литве назвали категории лиц, которые могут попасть в ЕС через их КПП

Литва держит границу закрытой с нашей страной уже более суток. Накануне Вильнюс опубликовал категории лиц, которые могут попасть в Евросоюз, через их КПП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезд разрешен лишь дипломатам, курьерам с диппочтой, транзитным путешественникам в Калининградскую область и обратно, а также гражданам Литвы, Евросоюза и обладателям литовского вида на жительство. По информации литовских источников, через пункт пропуска «Мядининкай» пропускают только вышеуказанные категории. За последние сутки Литва оформила лишь 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик. В Беларусь – лишь 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков. Тем временем второй пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым на неопределенный срок. Транспортные средства не пропускают. При этом очереди на границе растут. По последним данным, въезда в Литву ожидает около 1600 грузовых транспортных средств и более 400 легковых автомобилей.