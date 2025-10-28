Как бабушкам и дедушкам найти подход к внукам? Психолог рассказала, как наладить отношения

Сегодня в Беларуси отмечается самый теплый и душевный семейный праздник – День бабушек и дедушек. Куда же мы без них? Для детей общение с бабушками и дедушками – это источник эмоциональной поддержки. А для пожилых людей, конечно же, возможность получить позитивные эмоции, внимание, сохранить мотивацию и даже улучшить самочувствие. Почему детям и подросткам важно общаться со старшим поколением? Что это дает? Поговорили с нашей гостьей.

Валентина Шукан, психолог:

Современная бабушка – это современная женщина, которая умудренная опытом жизненным, то есть она уже пережила какие-то трудные, сложные ситуации, вышла из них достойно. И почему с ней нужно общаться? Потому что это кладезь мудрости. Как говорят, что старость не всем дана, а мудрость тем более. То есть иногда наши бабушки и дедушки не достигают этой мудрости по многим причинам. То есть такая жизнь была, так они учились, становятся заложниками ситуации. В моей практике есть женщины, которые приходят и говорят, что я, наверное, делаю что-то не так, потому что с моей внучкой не строятся отношения доверительные, близкие и так далее. Мы начинаем разбираться. И да, бабушка делает какие-то ошибки, потому что она транслирует, например, свой опыт, и она хочет, чтобы этот опыт 100 % был использован этой молодой девушкой, которой 16 лет. Но с учетом того, что уже другие технологии, другое отношение к жизни у этой девочки, у нее свой другой опыт, опыт мамы заложен, другой бабушки, то есть она не всегда подчиняется строгим правилам, которые в голове у бабушки.

Какой рецепт? Мы с бабушкой поговорили и наметили некоторые вопросы, которые бабушка должна ей задать. Спрашивая, например, какое платье сейчас модно для моего возраста, потому что девочка занимается дизайном. Потом эта бабушка мне писала в мессенджере, говорит, что это правда, так сработало, мы вместе пошли на шопинг, мы вместе что-то сделали. Я получила массу эмоций, и девочка сказала, бабушка, если что, обращайся, я всегда тебе помогу. То есть сама бабушка не ожидала, что простой вопрос может так изменить их отношения.