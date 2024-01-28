Латвия разместит линию обороны на рубежах с Беларусью. Как реагируют наши пограничные службы?

Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Латвия вместе с другими своими прибалтийскими соседями продолжает курс на милитаризацию. В планах построить балтийскую линию обороны на границе с Беларусью и Россией. Там разместят 600 бетонных бункеров. Также соседи задумались о выходе страны из Оттавской конвенции. Она предусматривает отказ от производства, накопления и применения противопехотных мин. Тут же министр обороны Латвии заявил о возможности размещения взрывных устройств у госграницы.

Константин Сойманов, начальник пограничной заставы «Бигосово»:

Вне зависимости от обстановки на сопредельной территории пограничники выполняли и будут выполнять возложенные на них функции. Одна из важнейших – это прежде всего охрана государственной границы, а также пресечение противоправных действий на государственной границе. Ситуация обязывает усиливать режим охраны границы. Тем не менее военные вызовы, которые исходят из сопредельных стран, хорошо известны. В случае чего, реакция незамедлительная. Наши стражи рубежей прилагают максимум усилий, чтобы в приграничье, да и во всей стране было спокойно.

На защите 35-километрового участка границы Беларуси и Латвии стоят военнослужащие пограничной заставы «Бигосово». Ее возглавляет Константин Соймонов. Уже почти 9 лет на границе. С годами основные задачи остаются неизменными. В их решении помогает современная техника. Подробности в видео. Только в 2024 году через пункт пропуска Григоровщина в нашу страну приехали больше 2,5 тысячи иностранцев. Тенденция к увеличению была в 2023-м. В зоне ответственности Полоцкого пограничного отряда безвизом воспользовались больше 300 тысяч человек. И это несмотря на закрытие в прошлом году литовцами и латышами двух погранпереходов.