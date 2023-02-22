Излечиться от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Может ли уринотерапия стать панацеей от всех болезней?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Альтернативные врачеватели поют оду уринотерапии Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть категория альтернативных врачевателей, которые поют оду уринотерапии. По их мнению моча может помочь излечить от рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и аллергии. Дамир пробовал этот метод лечения когда-то. Дамир, расскажите, почему вы решили все-таки попробовать и какие у вас воспоминания, впечатления? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Результат был?

Дамир Назипов, излечился от аллергии путем обливания холодной водой:

Нет, ощутимого результата не было. Пробовали. Как я могу ребенком сопротивляться матери? Естественно, она сказала: «Давай попробуем». Наталья Надольская:

Я знаю, первые методы уринотерапии были всегда на побережье при солнечных ожогах во время отпуска. Когда родители говорили своим детям, если у них была обожжена какая-то часть тела, что обязательно на нее надо пописать, тогда все пройдет. Собственно, дети родителям не сопротивлялись. А вам говорили, помогало?

Геннадий Мороз, банщик:

Мне помогало – именно ожоги. Родители – мне мама говорила. Более того, в детстве у меня на одном из пальцев было 11 бородавок, не знали, чем вывести. Кто-то посоветовал ровненько поливать это место, с тех пор все прошло и хорошо. «Пей, будешь здоровым» Наталья Надольская:

Одно дело – пописать на обожженный палец и совсем другое – собственную мочу употреблять внутрь. Я знаю, что даже некоторые специалисты говорят: «Что вы? Это же продукт распада и отработка нашего организма». На что приверженцы нетрадиционной медицины вторят, что человеческий организм – это фабрика и моча – это то, что эта фабрика производит. Значит, эту производную надо употреблять внутрь. Дамир, у вашей мамы какие были аргументы? «Пей, будешь здоровым». Дамир Назипов:

Аргументов не было, было силовое воздействие. Наталья Надольская:

Дамира насильно заставляли употреблять мочу в качестве лекарства. Татьяна, у вас с мочой какие отношения?

Татьяна Рукан, не доверяет нетрадиционной медицине:

У меня с мочой все нормально. Я хожу в баню, а там, сами понимаете, так сказать, бытовые медики. Много слышала, что полынь помогает от чего-то, выпить того советуют. Слышала, там сидели, что мальчик – у него была бронхиальная астма, ему сказали: «Надо прежде всего очистить печень, но нетрадиционно». То есть голодание, потом сок лимона и после его же мочу. Так как мальчик был маленький, до определенного возраста она употребляется. Там целая такая эпопея была сказана, я уже слушаю. Говорит: «Что, помогает?» Он говорит: «Вы знаете, больше не болеет». Наталья Надольская:

Господи, бедные дети, чьи родители заставляют пить их мочу, в надежде на то, что это поможет. Юлия Самусенко:

Просто шок. Татьяна Рукан:

Кто-то говорит, что парень – у него было такое высыпание на лице. Переливание крови ему не помогло. Одна сказала: «Ты бы попил, голубок, обыкновенную полынь».

Юлия Самусенко:

Мне кажется, врачи сейчас просто в шоке от этих историй. Людмила, как вы прокомментируете уринотерапию? Татьяна Рукан:

Самое интересное, что они говорят, что все прошло – это единственная фраза. Увлекаясь такими методами, можно навредить Наталья Надольская:

Юля просто молодая, на самом деле. Она не помнит, а я помню, что в советское время, еще когда были популярные Чумак, Кашпировский, почему-то было какое-то повальное увлечение уринотерапией. Выходили даже специальные брошюры, методички, как правильно употреблять мочу при лечении каких-то заболеваний.