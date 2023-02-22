Излечиться от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Может ли уринотерапия стать панацеей от всех болезней?
В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Альтернативные врачеватели поют оду уринотерапии
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть категория альтернативных врачевателей, которые поют оду уринотерапии. По их мнению моча может помочь излечить от рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и аллергии. Дамир пробовал этот метод лечения когда-то. Дамир, расскажите, почему вы решили все-таки попробовать и какие у вас воспоминания, впечатления?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Результат был?
Дамир Назипов, излечился от аллергии путем обливания холодной водой:
Нет, ощутимого результата не было. Пробовали. Как я могу ребенком сопротивляться матери? Естественно, она сказала: «Давай попробуем».
Наталья Надольская:
Я знаю, первые методы уринотерапии были всегда на побережье при солнечных ожогах во время отпуска. Когда родители говорили своим детям, если у них была обожжена какая-то часть тела, что обязательно на нее надо пописать, тогда все пройдет. Собственно, дети родителям не сопротивлялись. А вам говорили, помогало?
Геннадий Мороз, банщик:
Мне помогало – именно ожоги. Родители – мне мама говорила. Более того, в детстве у меня на одном из пальцев было 11 бородавок, не знали, чем вывести. Кто-то посоветовал ровненько поливать это место, с тех пор все прошло и хорошо.
«Пей, будешь здоровым»
Наталья Надольская:
Одно дело – пописать на обожженный палец и совсем другое – собственную мочу употреблять внутрь. Я знаю, что даже некоторые специалисты говорят: «Что вы? Это же продукт распада и отработка нашего организма». На что приверженцы нетрадиционной медицины вторят, что человеческий организм – это фабрика и моча – это то, что эта фабрика производит. Значит, эту производную надо употреблять внутрь. Дамир, у вашей мамы какие были аргументы? «Пей, будешь здоровым».
Дамир Назипов:
Аргументов не было, было силовое воздействие.
Наталья Надольская:
Дамира насильно заставляли употреблять мочу в качестве лекарства. Татьяна, у вас с мочой какие отношения?
Татьяна Рукан, не доверяет нетрадиционной медицине:
У меня с мочой все нормально. Я хожу в баню, а там, сами понимаете, так сказать, бытовые медики. Много слышала, что полынь помогает от чего-то, выпить того советуют. Слышала, там сидели, что мальчик – у него была бронхиальная астма, ему сказали: «Надо прежде всего очистить печень, но нетрадиционно». То есть голодание, потом сок лимона и после его же мочу. Так как мальчик был маленький, до определенного возраста она употребляется. Там целая такая эпопея была сказана, я уже слушаю. Говорит: «Что, помогает?» Он говорит: «Вы знаете, больше не болеет».
Наталья Надольская:
Господи, бедные дети, чьи родители заставляют пить их мочу, в надежде на то, что это поможет.
Юлия Самусенко:
Просто шок.
Татьяна Рукан:
Кто-то говорит, что парень – у него было такое высыпание на лице. Переливание крови ему не помогло. Одна сказала: «Ты бы попил, голубок, обыкновенную полынь».
Юлия Самусенко:
Мне кажется, врачи сейчас просто в шоке от этих историй. Людмила, как вы прокомментируете уринотерапию?
Татьяна Рукан:
Самое интересное, что они говорят, что все прошло – это единственная фраза.
Увлекаясь такими методами, можно навредить
Наталья Надольская:
Юля просто молодая, на самом деле. Она не помнит, а я помню, что в советское время, еще когда были популярные Чумак, Кашпировский, почему-то было какое-то повальное увлечение уринотерапией. Выходили даже специальные брошюры, методички, как правильно употреблять мочу при лечении каких-то заболеваний.
Людмила Жилевич, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения:
Есть определенные психопатические состояния общества, при которых она может верить Кашпировскому, моче, еще чему-то, потом приходит отрезвление. Есть такое понятие, когда мы можем дать даже воду заговоренную и действительно получить потрясающий эффект, потому что вера творит чудеса.
Дамир Назипов:
Плацебо.
Людмила Жилевич:
В данном случае, если мама верила, но ребенок не верил, понятное дело, потому что не мог в это поверить, и поэтому не получили эффекта. Поэтому все что угодно. Но есть понятие «безопасность». Иногда, увлекаясь различными методами, которые советуют вам такие бытовые медики, можно навредить или получить какие-то проблемы.
Юлия Самусенко:
Давайте конкретно, мочу почему нельзя пить?
Людмила Жилевич:
Если уже организм произвел и вывел, для этого огромная система существует, каким образом все, что негоже в организме, вывести, наверное, его отправлять назад как бы так абсолютно нелогично, не говоря о том, что нефизиологично.
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