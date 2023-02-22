Какое таинство самое главное в церкви? Спросили у священника

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Многие задаются вопросом: а что же самое главное происходит в храме? Когда человек заходит с улицы, может увидеть, что в храме люди читают молитвы, что-то поется, кто-то куда-то переходит, что-то происходит. Но самым главным, самым важным, тем, ради чего христиане собираются в храм для совершения литургии, является Евхаристия, таинство Святого Причащения, когда под видом хлеба и вина мы принимаем в себя тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа и тем самым вступаем с ним в теснейшее общение, приобщаемся к Богу, очищаемся от грехов и приобщаемся к добродетели. Вот то, ради чего христиане собираются в храм. Господь дал нам эту заповедь совершать благодарение над хлебом и над чашей вина в воспоминании его спасительной смерти и воскресения. И каждый раз, когда церковь собирается в едином месте, церковь именно как общество людей верующих в Господа Иисуса Христа и собранных ради Него.