Какое таинство самое главное в церкви? Спросили у священника

О главном таинстве православное церкви – причастии, в котором человек соединяется с Богом, попросили рассказать протоиерея Владимира Долгополого. Рубрика «Вопрос к священнику» в программе «Прикосновение к свету» на СТВ.
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Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
Многие задаются вопросом: а что же самое главное происходит в храме? Когда человек заходит с улицы, может увидеть, что в храме люди читают молитвы, что-то поется, кто-то куда-то переходит, что-то происходит. Но самым главным, самым важным, тем, ради чего христиане собираются в храм для совершения литургии, является Евхаристия, таинство Святого Причащения, когда под видом хлеба и вина мы принимаем в себя тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа и тем самым вступаем с ним в теснейшее общение, приобщаемся к Богу, очищаемся от грехов и приобщаемся к добродетели. Вот то, ради чего христиане собираются в храм. Господь дал нам эту заповедь совершать благодарение над хлебом и над чашей вина в воспоминании его спасительной смерти и воскресения. И каждый раз, когда церковь собирается в едином месте, церковь именно как общество людей верующих в Господа Иисуса Христа и собранных ради Него.
Ради его спасительного Евангелия мы совершаем это святое воспоминание. В этот момент по молитвам всей церкви, как мы верим, Святой Дух таинственным образом сходит на предложенные на престоле хлеб и вино и соделывает их телом и кровью Христовой. И именно эта пища является для нас пищей жизни, тем, что питает нас не для жизни временной, но для жизни вечной, той пищей, которая просвещает наши души, которая вновь соделывает нас такими, какими нас задумал Бог, соединенными с Ним. Не отделенными грехом, а именно сопричастными божеству. И это то, что происходит в таинстве Святой Евхаристии.
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