Как сделать флорариум дома? В Ботаническом саду рассказали, как подобрать растения и ухаживать за ними

Растения за стеклом. Звучит необычно, а выглядит ну очень привлекательно. Ботанический сад приглашает посетить новую выставку-экспозицию, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Прогуливаясь среди больших тропических и субтропических растений в оранжерее, посетители смогут познакомиться с удивительным миром цветов в разнообразных стеклянных сосудах, собранных вместе в маленькие сообщества. Увидеть пустынный рельеф с суккулентами, тропический уголок с мухоловками и рассмотреть вблизи редких экзотов.

Екатерина Борисевич, младший научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Здесь представлены различные растения – орхидея, насекомоядные растения, суккуленты. Они все находятся во флорариумах.

Сегодня флорариумы и мини-сады на пике популярности. Это декоративные флористические композиции, созданные в специальных прозрачных емкостях, которые не требуют особого ухода. Аквариумы с растениями заменили скучный подход к интерьерному озеленению. Они очищают воздух, убирают негативную энергию, создают уют и радуют глаз. Но мало кто знает, что создать настоящую оранжерею у себя дома не так уж и сложно. Даже если там будут жить гости из далеких стран.

Екатерина Борисевич:

Люди думают, что насекомоядные растения питаются только насекомыми. Это не так. Насекомоядные растения – это растения нижних ярусов. Они закрыты от солнечного света другими растениями, более большими. Соответственно, они выработали такой механизм получения органических веществ для жизни. Если насекомоядному растению хватает света и в почве достаточно питательных веществ, они вряд ли будут питаться насекомыми.

Яркая представительница своего семейства – саррацения. Это настоящая хищница с болот Южной Америки и Западной Европы. Она ловит свою добычу в так называемые трубочки – кувшины. Цветы необычной формы привлекают насекомых окраской и сладким нектаром. Правда, если зазевавшаяся муха присядет на такой кувшинчик, то рискует свалиться внутрь, в пищеварительную жидкость. А крышка сверху тут же захлопнется! Екатерина Борисевич:

Дома ее можно выращивать, но нужно иметь в виду, что таким растениям необходимо, чтобы у них был высокий уровень влажности, чтобы они были закрыты чем-то вроде бутылки или какого-то купола. То есть чтобы создавался их микроклимат. Можно разместить в квартире и других, не менее интересных обитателей южных широт.

Екатерина Борисевич:

Также в коллекции насекомоядных растений у нас представлены венерина мухоловка, росянка. Они также являются растениями субтропиков. У них немножко другой механизм поедания добычи, чем у саррацении. Они более привычны для нас. То есть это захлопывающаяся ловушка. На ней выделяется сладкий секрет, который привлекает и запахом, и вкусом насекомых. Они присаживаются на растение, и ловушка сразу же закрывается. У росянки все происходит примерно таким же образом. Единственное, что она скручивается в клубочек.

Не требуют особого ухода и эти вечнозеленые жители пустынь. Екатерина Борисевич:

Также у нас представлена коллекция суккулентов. Это растения африканских пустынь и полупустынь. В данный момент они у нас очень востребованы, так как являются высокодекоративными растениями. Их можно не поливать или поливать очень редко. Они создают красивую атмосферу.

Ну а чтобы красота в стекле не увядала, необходимо минимально заботиться о растениях. Вы можете спокойно уехать даже на несколько дней или недель: с такой композицией ничего не случится. Поддерживайте внешнюю чистоту стекла – вот и весь уход. Екатерина Борисевич:

Для того чтобы создавать такие флорариумы, ничего особенного не нужно. Покупается совершенно обычный аквариум в любом зоомагазине, абсолютно обычная почва, керамзит. А дальше – только полет вашей фантазии, как вам хочется видеть ваш флорариум. Естественно, нужно думать о том, чтобы растения, находящиеся там, подходили по климатической зоне. То есть очень важно, чтобы одни условия, которые подходят, например, орхидеям или росянкам, не конфликтовали с условиями других растений. Иначе красоты не получится. Также в данных системах мы настраиваем систему искусственного тумана и освещение.

Вариантов дизайна очень много. К себе домой можно принести часть пустыни, леса, пляжа, горного склона – любого райского уголка на планете. Природный декор и современные ноу-хау помогут завершить композицию. Екатерина Борисевич:

Сейчас в ландшафтном дизайне и в таких интерьерных флорариумах распространен мох, так как он поддерживает водный баланс очень сильно, сохраняет влагу в почве. Также он высокодекоративный, потому что создается эффект лужайки. Орхидеи, фикус и хлорофитумы – вот уже готовый мини-сад. Домашние фитосистемы нужно регулярно увлажнять и подрезать. Екатерина Борисевич:

Растения растут, разрастаются, со временем они могут терять свою декоративность. Однако в этом нет никакой сложности. Можно потратить два часа, чтобы их все подрезать, немножко пересадить. И снова флорариум будет вас радовать своей красотой, новизной и декоративностью.

А у кого на подоконнике нет такой роскошной обитательницы тропиков? Орхидеи давно вошли в нашу жизнь и радуют разнообразием красок. Здесь представлена коллекция орхидей. Это субтропические и тропические растения. Конкретно в Центральном ботаническом саду представлено около 140 видов. Коллекция была завезена в 2004 году в сотрудничестве с ботаническим садом Москвы и Санкт-Петербурга. В Республике Беларусь в естественных условиях произрастают орхидные, они внесены в Красную книгу Беларуси.

Всего на нашей планете обитает 25 тысяч видов орхидей. Эти удивительные растения распространены на пяти континентах. Дома капризная леди потребует особого ухода. Екатерина Борисевич:

Самый лучший субстрат для орхидеи – это сосновая кора. На ней она растет лучше всего. Располагать орхидею стоит у западных либо восточных окон, так как на северных окнах ей будет недостаточно света, а на южных окнах растение может получать ожоги. Поливать орхидею стоит 3-4 раза в неделю в зависимости от времени года. Например, зимой орхидею лучше поливать один раз в неделю. Чаще всего стоит это делать проливом, так как это субтропические и тропические растения. То есть они растут при проливных холодных дождях. В идеале стоит создать им такие же условия.

При пересадке нужно будет внимательно осмотреть растение и удалить испорченные листья. Но что делать с сухими корешками, которые торчат из горшка и портят весь вид? Екатерина Борисевич:

У орхидей воздушные корни в целом, так что сухие корни – это нормально. Они все еще выполняют свою функцию. Такими корнями она чаще всего цепляется за субстрат. Орхидеи растут на деревьях, соответственно, они цепляются за кору. Но так как здесь им не за что цепляться, то они просто выпускают такие корешочки. Но не советую их обрезать, так как растение может заболеть из-за инфекции.

И не забывайте подкармливать свою любимицу. Удобрение для орхидей можно купить в любом цветочном магазине. Екатерина Борисевич:

Зимой, чтобы орхидея прекрасно цвела и чувствовала себя хорошо, необходимо использовать фитолампы. Тогда ваше растение даже зимой сможет порадовать вас красивыми цветками.