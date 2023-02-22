Участники проекта «Формула управления столицей» провели день с главами районных администраций Минска

Новости Беларуси. В Минске продолжается проект «Формула управления столицей». Представители молодежного сектора «Белой Руси» знакомятся с системой управления на примере работы руководства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках мероприятия проходят встречи активистов организации с главами районных администраций. Так, участники проекта провели один день с руководством Заводского района. Молодые специалисты из сфер производства и здравоохранения познакомились с работой администрации и службы «Одно окно», понаблюдали, как проходит личный прием граждан, а также посетили объекты капитального ремонта.

Наталия Семисильная, врач – акушер-гинеколог 21-й центральной районной поликлиники Заводского района:

День был безумно насыщенным, интересным. Приняли участие в разборе обращений граждан, приняли участие в совещании совместно с заместителями главы администрации по решению основных вопросов, касаемо различных сфер жизни Заводского района. Мы посетили промышленное предприятие – Минский завод колесных тягачей.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Нашей молодежью можно гордиться. Это перспективные, амбициозные, глубоко интеллектуальные люди, которых ждет большой успех. И задача государственных служащих, задача управления кадров – эту молодежь рассмотреть и дать ей возможность реализоваться в направлении, которое они для себя выбрали.