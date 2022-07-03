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Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?

03 июля 2022 05:49
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Июль – середина лета. Пик цветения и пик заболеваний у овощных культур. Поэтому есть список работ, обязательных для этого периода, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?-1

Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?-3

Сегодня речь пойдет о фитофторе. Если вы еще не предупредили эти болезни, самое время спланировать меры по борьбе с ними. И если речь идет о картофеле – это еще полбеды. Все, что нужно, – это обработать ботву средством, содержащим мед, например «Хом» – самый простой вариант: его можно развести прямо в лейке.  

Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?-6

Кстати, та же схема борьбы с фитофторой действенна и для томатов, но только в том случае, если они растут у вас на улице. С тепличными томатами сложнее и легче одновременно: понадобится обычный йод (10 миллилитров на 10 литров воды). Но помните: сперва нужно удалить зараженные листья, а после – опрыскать. Опрыскивание повторить через три дня.  

Когда ваши плоды созреют, ни в коем случае не забывайте: после такой обработки как «Хом» и йод плоды нельзя употреблять в пищу минимум три недели.  

Враг растений – фитофтора. Как бороться и чем обрабатывать картофель и томаты?-9

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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