Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?

Огурцы собирайте часто, примерно через день, чтобы не допустить перерастания и стимулировать образование новых завязей. Обязателен обильный полив после каждого сбора урожая, а раз в две недели – подкормка раствором настоя коровяка или комплексным удобрением. Огурцы наливаются ночью, поэтому накануне сбора их лучше полить теплой водой. В пасмурную погоду огурцы можно собирать реже. Главное правило: убирать нужно не только качественные огурцы, достигшие нормальных размеров, но и уродливые, крючковатые и переспелые. Их нельзя оставлять на растениях.