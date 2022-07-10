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Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?

10 июля 2022 12:16
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Середина июля – начало уборки урожая. Делать это важно своевременно и по всем правилам, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?-1

Огурцы собирайте часто, примерно через день, чтобы не допустить перерастания и стимулировать образование новых завязей. Обязателен обильный полив после каждого сбора урожая, а раз в две недели – подкормка раствором настоя коровяка или комплексным удобрением. Огурцы наливаются ночью, поэтому накануне сбора их лучше полить теплой водой. В пасмурную погоду огурцы можно собирать реже. Главное правило: убирать нужно не только качественные огурцы, достигшие нормальных размеров, но и уродливые, крючковатые и переспелые. Их нельзя оставлять на растениях.  

Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?-4

В начале июля можно начинать убирать урожай скороспелых сортов белокочанной капусты. Кочаны ранних сортов легко растрескиваются, если перестоят на корню.  

Собираем урожай правильно. Какие овощи уже поспели и как нужно извлекать их из грядки?-7

Чтобы луковицы репчатого лука лучше созревали и хранились, поливы нужно сократить до минимума, а в третьей декаде июля прекратить совсем. От луковиц отгребите почву, чтобы они лучше освещались солнцем, а перья растений лучше пригнуть к земле.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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