Поиграли в лазертаг, посетили музей. Чему учат в белорусском военно-патриотическом лагере «Патриот»?

Новости Беларуси. Лето в армии! На базе 83-го инженерно-аэродромного полка продолжает работу военно-патриотический лагерь «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лето в армии! На базе 83-го инженерно-аэродромного полка продолжает работу военно-патриотический лагерь «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении девяти дней школьники из Бобруйского района живут на территории части и проводят время по распорядку. Ребята осваивают строевую подготовку, знакомятся с бытом военнослужащих и посещают мастер-классы с вооружением и военной техникой. В программе также спортивные игры и экскурсии.
Александр Тиханович, офицер по информационно-пропагандистской работе инженерно-аэродромного полка:
Программа настолько разнообразная и обширна, что мы иногда даже не знаем, как это все уместить в один день. Занятия разные, действительно очень много. Начиная от каких-то практических, заканчивая викторинами, какими-то экскурсиями и поездками. Самая главная цель: чтобы они все-таки получили положительные и позитивные воспоминания об армии еще с ранних лет. Потому что они живут здесь, они видят все это, и хотелось бы, чтобы они ушли отсюда с положительными эмоциями. Помимо всего прочего мы занимаемся обучением и воспитанием. Обучаем их немножко военному ремеслу, рассказываем, что такое армия. Воспитываем из них граждан, которые понимают меру своей ответственности за будущее своей страны.
Илья Колосовский, учащийся средней школы:
Самое яркое из того, что было, – это мы съездили поиграть в лазертаг. И посетили 147-й зенитно-ракетный полк и музей. Для меня самое интересное, думаю, это общение с другими людьми, со сверстниками, с военными, можно послушать много разных историй.
Военно-патриотический лагерь «Патриот» уже более десяти лет принимает детей и подростков. Многие после пребывания здесь мечтают стать военными.