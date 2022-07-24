Поиграли в лазертаг, посетили музей. Чему учат в белорусском военно-патриотическом лагере «Патриот»?

Александр Тиханович, офицер по информационно-пропагандистской работе инженерно-аэродромного полка:

Программа настолько разнообразная и обширна, что мы иногда даже не знаем, как это все уместить в один день. Занятия разные, действительно очень много. Начиная от каких-то практических, заканчивая викторинами, какими-то экскурсиями и поездками. Самая главная цель: чтобы они все-таки получили положительные и позитивные воспоминания об армии еще с ранних лет. Потому что они живут здесь, они видят все это, и хотелось бы, чтобы они ушли отсюда с положительными эмоциями. Помимо всего прочего мы занимаемся обучением и воспитанием. Обучаем их немножко военному ремеслу, рассказываем, что такое армия. Воспитываем из них граждан, которые понимают меру своей ответственности за будущее своей страны.