В 2022 году университеты Беларуси планируют принять на первый курс около 53 тысяч абитуриентов

Срок подачи документов в вузы сельхозпрофиля, а также в Военную академию и Институт пограничной службы продлен до 26 июля включительно. У тех, кто поступает на платную форму обучения и не сдает вступительные экзамены, документы будут принимать по 8-9 августа в зависимости от вуза. В 2022 году университеты планируют принять на первый курс почти 53 тысячи абитуриентов. Порядка 28 тысяч человек смогут получить высшее образование за счет бюджета.

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