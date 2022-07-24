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В 2022 году университеты Беларуси планируют принять на первый курс около 53 тысяч абитуриентов

24 июля 2022 07:52
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Новости Беларуси. Белорусские университеты завершают прием документов на бюджет. Уже 25 июля в вузах начнутся внутренние испытания. Зачисление завершится 4 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2022 году университеты Беларуси планируют принять на первый курс около 53 тысяч абитуриентов-1

Срок подачи документов в вузы сельхозпрофиля, а также в Военную академию и Институт пограничной службы продлен до 26 июля включительно. У тех, кто поступает на платную форму обучения и не сдает вступительные экзамены, документы будут принимать по 8-9 августа в зависимости от вуза. В 2022 году университеты планируют принять на первый курс почти 53 тысячи абитуриентов. Порядка 28 тысяч человек смогут получить высшее образование за счет бюджета.  

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# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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