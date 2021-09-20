«Из Польши Запад сделал красивую ширму». Николай Волович о поведении стран Запада
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я думаю о том, что в прошлом году большая часть так называемой оппозиции, хотя их было меньшинство, но они были самые радикальные и горячие, они действительно не понимают, что их обманывают. Прежде всего обманывают их страну. Что делать, чтобы в каждую голову этого ярого борца, который выходил на площади, донести, что вы не за Беларусь воюете, вы за чужие интересы воюете?
Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Многие действительно были уверены в том, что Европа несет нам блага, какие-то свободы и так далее. Они уверены в этом. Почему? Потому что с разрушением Варшавского договора, Советского Союза из Польши Запад сделал красивую ширму. В Польшу было вложено большое количество средств. Конечно, нашим людям, нашей молодежи показали эту красивую ширму. Показали, что может быть капитализм привлекателен. Тем не менее мы видим пример той же Украины, которая стремится в ЕС, в НАТО. Мы видим, что произошло сейчас с Украиной. Нам нужно более широко показывать нашему обществу, молодежи то, что происходит именно в тех государствах, куда пришла так называемая демократия.
Кирилл Казаков:
Участие в ШОС показывает в том числе и то, что происходит в странах-участниках ШОС. Тот же самый Пакистан страдает от терроризма уже которое десятилетие.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Мы увидим раскладку сил и среди наших союзников, кроме экономических выгод и других вопросов. Мы будем участвовать в этих процессах. Обратите внимание, глава государства выступает на равных за этим большим круглым столом.
Кирилл Казаков:
С лидерами великих держав, коими считается Россия и Китай.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это уже большая политика, а если мы опустимся на самый низ и пообщаемся с обычными простыми людьми, которым фиолетово, что происходит в ШОС, в ОДКБ, кто и где президент. Им все равно, они заняты своими проблемами, таких граждан достаточно много. Если мы говорим об их мобилизации, а часть этих граждан смогли мобилизовать наши противники в августе, то сегодня после такой огромной информационной работы, которую проделали наши СМИ, нашей союзницы России и других, можем говорить только о том, что если еще кто-то не понял или не захотел понять, мы должны другими методами рассказать и показать, как это нужно сделать. Потому что прав был Президент, если уже после этого, после того, что мы показали, фактически в каждую квартиру зашли и донесли с фактами, с материалами. Если кто-то еще не понял и продолжает заниматься антигосударственными задачами, то подход к этим людям должен быть конкретный.
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