«Из Польши Запад сделал красивую ширму». Николай Волович о поведении стран Запада

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я думаю о том, что в прошлом году большая часть так называемой оппозиции, хотя их было меньшинство, но они были самые радикальные и горячие, они действительно не понимают, что их обманывают. Прежде всего обманывают их страну. Что делать, чтобы в каждую голову этого ярого борца, который выходил на площади, донести, что вы не за Беларусь воюете, вы за чужие интересы воюете?

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Многие действительно были уверены в том, что Европа несет нам блага, какие-то свободы и так далее. Они уверены в этом. Почему? Потому что с разрушением Варшавского договора, Советского Союза из Польши Запад сделал красивую ширму. В Польшу было вложено большое количество средств. Конечно, нашим людям, нашей молодежи показали эту красивую ширму. Показали, что может быть капитализм привлекателен. Тем не менее мы видим пример той же Украины, которая стремится в ЕС, в НАТО. Мы видим, что произошло сейчас с Украиной. Нам нужно более широко показывать нашему обществу, молодежи то, что происходит именно в тех государствах, куда пришла так называемая демократия. Кирилл Казаков:

Участие в ШОС показывает в том числе и то, что происходит в странах-участниках ШОС. Тот же самый Пакистан страдает от терроризма уже которое десятилетие.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Мы увидим раскладку сил и среди наших союзников, кроме экономических выгод и других вопросов. Мы будем участвовать в этих процессах. Обратите внимание, глава государства выступает на равных за этим большим круглым столом. Кирилл Казаков:

С лидерами великих держав, коими считается Россия и Китай.