Из человека делают какое-то посмешище. Что такое «обращенческий терроризм» и зачем защищать чиновников?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Давайте так: у нас большинство людей – адекватные, здравомыслящие граждане. Которые приходят к вам со своей проблемой. И вот та самая инициативность, о которой говорят, что, возможно, на свой страх и риск принять какое-то решение и помочь человеку с его проблемой? Где-то самому пойти выше и попросить за него?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорили: в администрацию пришел – в сельсовет спустили. Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:

Я уверенно могу говорить, что половина или большая часть моих же коллег эти решения принимают. Как принимают решения губернаторы. Вот чуть-чуть, вот здесь нужно пойти. Но это по-человечески, это правильно. И сразу спор уходит. Если взять землю, 5 сантиметров, как правило, соседи – брат с братом, мать с сестрой. Возник этот спор: пять сантиметров, вот нечаянно забор туда. И можно принять решение. Никто не пострадает, но мы решим по-человечески. Алена Сырова:

А не будете сидеть и думать, что скажут выше, не накажут ли вас, а директивы такой нет, не написано?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Особенно, когда председателя соседнего райисполкома за похожее посадили. Таких случаев, кстати, достаточно. Дмитрий Алейников:

В суде рассматриваются вопросы не за это. Там целая система. Кирилл Казаков:

Я соглашусь, что некоторые истории достаточно абсурдные. Николай Щекин, политолог:

Если, как вы говорите, кого-то сажают, то там накапливается столько материала. Сергей Клишевич:

Криминала не должно быть и не будет. Это гордость за то, что у нас было. Но бывают иногда перегибы в контролирующих органах: их достаточно. Примеры тут приводить не надо – вам всем тут стоящим это известно. Вы все это знаете и слышали. Но еще какой фактор, о котором я хотел бы сказать, мы живем в условиях гибридной войны, которая объявлена нам. И борьба с нашим государственным аппаратом, с нашей вертикалью власти, которая, Президент сказал, выстроена четко, работает и приносит свои плоды. Она сегодня также ведется, поэтому я его называю так иногда – обращенческий терроризм, с которым мы в 2020 году столкнулись. Когда по 200-300 обращений по разным темам.