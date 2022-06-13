Из человека делают какое-то посмешище. Что такое «обращенческий терроризм» и зачем защищать чиновников?
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Давайте так: у нас большинство людей – адекватные, здравомыслящие граждане. Которые приходят к вам со своей проблемой. И вот та самая инициативность, о которой говорят, что, возможно, на свой страх и риск принять какое-то решение и помочь человеку с его проблемой? Где-то самому пойти выше и попросить за него?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорили: в администрацию пришел – в сельсовет спустили.
Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:
Я уверенно могу говорить, что половина или большая часть моих же коллег эти решения принимают. Как принимают решения губернаторы. Вот чуть-чуть, вот здесь нужно пойти. Но это по-человечески, это правильно. И сразу спор уходит. Если взять землю, 5 сантиметров, как правило, соседи – брат с братом, мать с сестрой. Возник этот спор: пять сантиметров, вот нечаянно забор туда. И можно принять решение. Никто не пострадает, но мы решим по-человечески.
Алена Сырова:
А не будете сидеть и думать, что скажут выше, не накажут ли вас, а директивы такой нет, не написано?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Особенно, когда председателя соседнего райисполкома за похожее посадили. Таких случаев, кстати, достаточно.
Дмитрий Алейников:
В суде рассматриваются вопросы не за это. Там целая система.
Кирилл Казаков:
Я соглашусь, что некоторые истории достаточно абсурдные.
Николай Щекин, политолог:
Если, как вы говорите, кого-то сажают, то там накапливается столько материала.
Сергей Клишевич:
Криминала не должно быть и не будет. Это гордость за то, что у нас было. Но бывают иногда перегибы в контролирующих органах: их достаточно. Примеры тут приводить не надо – вам всем тут стоящим это известно. Вы все это знаете и слышали. Но еще какой фактор, о котором я хотел бы сказать, мы живем в условиях гибридной войны, которая объявлена нам. И борьба с нашим государственным аппаратом, с нашей вертикалью власти, которая, Президент сказал, выстроена четко, работает и приносит свои плоды. Она сегодня также ведется, поэтому я его называю так иногда – обращенческий терроризм, с которым мы в 2020 году столкнулись. Когда по 200-300 обращений по разным темам.
Алена Сырова:
А давайте пойдем обрушим систему, да?
Сергей Клишевич:
Только лишь, чтобы оторвать чиновника от работы и вообще психологически на него воздействовать – с этим мы сталкиваемся. И мы должны чиновников, как бы, может, это непопулярно не прозвучало, защитить. Поэтому сейчас у нас в парламенте находится закон об обращении граждан. Мы его приняли.
Кирилл Казаков:
Мы с Сергеем были на одной секции, он там очень активен был.
Сергей Клишевич:
И там, кстати, обозначили ряд позиций. В том числе и по поводу того, что чиновника, без его разрешения, нельзя снимать и записывать. Потому что мы сегодня сколько случаев видели, когда из контекста вырывают какую-то запись. Если человек пришел на прием, и там ему разрешили – никаких проблем. Но если видно, что это провокатор, и сколько мы видели таких аудио и видеозаписей, когда потом из человека нашего обычного, из общества, который работает на госслужбе, делают какое-то посмешище. Или еще не дай бог кого-то с помощью таких технологий, унижая его. Заставляя его уйти или разочароваться в той работе, где он работает. Этого допустить мы не должны. Поэтому чиновник тоже должен быть защищен. Так же, как и правоохранитель, так же, как и медик. Сколько случаев, участились нападения на медиков.
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