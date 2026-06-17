Новости по тегу #Дмитрий Алейников

Александр Ходжаев: «На данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Беларуси».
В случае принятия решения о транспортировке пострадавших готов вертолет медицинской службы для выполнения этой задачи.
«У наших творческих людей тоже сейчас «уборка», как я им говорю: вы должны порадовать наших людей, вы должны продемонстрировать все то, что вы умеете», – заявил Александр Лукашенко.
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