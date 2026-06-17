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Новости по тегу #Дмитрий Алейников

Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи
17 июня 2026 20:18

Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи

Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области
17 июня 2026 14:43

Беларусь направила специалистов республиканского уровня для помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Брянской области

Лукашенко сравнил «Марафон единства» с «Дажынкамi». Чем запомнился праздник в Гомеле?
19 октября 2024 19:02

Лукашенко сравнил «Марафон единства» с «Дажынкамi». Чем запомнился праздник в Гомеле?

Из человека делают какое-то посмешище. Что такое «обращенческий терроризм» и зачем защищать чиновников?
13 июня 2022 19:21

Из человека делают какое-то посмешище. Что такое «обращенческий терроризм» и зачем защищать чиновников?

«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?
13 июня 2022 19:08

«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?

«Утвердили с ними, 14-летними, и сделали этот скейт-парк». Позитивные примеры сотрудничества властей с людьми
13 июня 2022 19:03

«Утвердили с ними, 14-летними, и сделали этот скейт-парк». Позитивные примеры сотрудничества властей с людьми

50% вопросов – из сферы ЖКХ. Председатель Светлогорского райисполкома рассказал, с чем обращаются граждане
13 июня 2022 16:58

50% вопросов – из сферы ЖКХ. Председатель Светлогорского райисполкома рассказал, с чем обращаются граждане

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии
28 марта 2019 17:23

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии