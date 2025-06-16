Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», обрушив около сотни ракет на Израиль

Множество взрывов и отключение электроэнергии. Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», обрушив под утро огромное количество ракет на Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Множество взрывов и отключение электроэнергии. Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», обрушив под утро огромное количество ракет на Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается о разрушениях и пострадавших. Сирены воздушной тревоги звучат почти по всей территории страны. Силы ПВО пытаются отражать атаку. По некоторым данным, Иран выпустил около сотни ракет. Местные СМИ сообщают, что шесть снарядов поразили Тель-Авив и Хайфу. Разрушено несколько зданий. После одного из прилетов, вспыхнул сильный пожар на электростанции. Фиксируются повсеместные отключения электроэнергии в центральной части Израиля. Спасательная служба государства сообщает по меньшей мере о 20 раненых.
Стороны конфликта продолжают свои атаки, убивая и раня мирных жителей. Количество погибших в Иране за четыре дня израильских ударов, нанесенных с целью уничтожения ядерной программы и программ создания баллистических ракет, достигло по меньшей мере 224 человек, при этом 90 % жертв, как сообщили в Министерстве здравоохранения, были мирными жителями. По данным властей, на данный момент в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек, включая детей.