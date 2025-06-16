Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», обрушив около сотни ракет на Израиль

Множество взрывов и отключение электроэнергии. Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», обрушив под утро огромное количество ракет на Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о разрушениях и пострадавших. Сирены воздушной тревоги звучат почти по всей территории страны. Силы ПВО пытаются отражать атаку. По некоторым данным, Иран выпустил около сотни ракет. Местные СМИ сообщают, что шесть снарядов поразили Тель-Авив и Хайфу. Разрушено несколько зданий. После одного из прилетов, вспыхнул сильный пожар на электростанции. Фиксируются повсеместные отключения электроэнергии в центральной части Израиля. Спасательная служба государства сообщает по меньшей мере о 20 раненых.