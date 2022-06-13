«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Николай Сергеевич, вы работали директором института госслужбы. У вас перед глазами прошло большое количество слушателей, которые были обличены властью. Есть ли профессиональный взгляд на то, кто действительно может управлять людьми, а кто попал случайно?

Николай Щекин, политолог:

Я не буду раскрывать некоторых нюансов, но скажу одно: это сразу видно. По отношению к себе. Самодисциплина у человека. Самые простые вещи. Приезжает на сессию слушатель. Каким образом, как? Либо, скажем так, каким образом он делает все возможное, чтобы не приехать. И такие случаи бывали. Опять-таки, берешь ту же дипломную работу: все видно, понимаете. Ведь мы тогда вводили практику, чтобы слушатели еще приезжали в отстающие районы. И чтобы там, может, какие-то вопросы решали. Нас принимали губернаторы, кстати, и сразу же некоторых на работу брали. Особенно перспективные кадры в резерв. Сразу видно по человеку, как он относится. И, кстати, хочу сказать, что критерии, которые закладывала Академия управления тогда, и институт госслужбы. Благодаря своим знаниям, они играют серьезную роль. Очень важна коммуникация, чтобы люди общались и передавали какой-то опыт, потому что посмотрите, как Президент с нашими управленцами распоряжается. Поставил министром, условно, потом переместил по горизонтали, по вертикали. Он смотрит, на что способен человек. Ведь зачастую замминистра ставишь министром, а он не тянет. Потому что он привык быть ведомым, а не ведущим. Это очень серьезно, когда ты 10 лет предрайисполкома – это один формат, а когда ты 10-15 лет заместитель, уже ставить его первым лицом нельзя.