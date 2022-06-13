«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Николай Сергеевич, вы работали директором института госслужбы. У вас перед глазами прошло большое количество слушателей, которые были обличены властью. Есть ли профессиональный взгляд на то, кто действительно может управлять людьми, а кто попал случайно?
Николай Щекин, политолог:
Я не буду раскрывать некоторых нюансов, но скажу одно: это сразу видно. По отношению к себе. Самодисциплина у человека. Самые простые вещи. Приезжает на сессию слушатель. Каким образом, как? Либо, скажем так, каким образом он делает все возможное, чтобы не приехать. И такие случаи бывали. Опять-таки, берешь ту же дипломную работу: все видно, понимаете. Ведь мы тогда вводили практику, чтобы слушатели еще приезжали в отстающие районы. И чтобы там, может, какие-то вопросы решали. Нас принимали губернаторы, кстати, и сразу же некоторых на работу брали. Особенно перспективные кадры в резерв. Сразу видно по человеку, как он относится.
И, кстати, хочу сказать, что критерии, которые закладывала Академия управления тогда, и институт госслужбы. Благодаря своим знаниям, они играют серьезную роль. Очень важна коммуникация, чтобы люди общались и передавали какой-то опыт, потому что посмотрите, как Президент с нашими управленцами распоряжается. Поставил министром, условно, потом переместил по горизонтали, по вертикали. Он смотрит, на что способен человек. Ведь зачастую замминистра ставишь министром, а он не тянет. Потому что он привык быть ведомым, а не ведущим. Это очень серьезно, когда ты 10 лет предрайисполкома – это один формат, а когда ты 10-15 лет заместитель, уже ставить его первым лицом нельзя.
Алена Сырова, СТВ:
Это ни плохо, ни хорошо. Человеку надо найти свое место.
Николай Щекин:
Все надо учитывать.
Алена Сырова:
Кто-то на другой должности, может, и раскроется.
Николай Щекин:
Поэтому, когда говорят, давайте снимем чиновника губернатора, предрайисполкома – люди, снять можно любого, а вот найти… Кандидатов много, достойных нет.
Кирилл Казаков:
Вы сейчас учитесь в академии, правильно?
Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:
Я был на учебе, я там слушатель.
Кирилл Казаков:
Вот на ваш взгляд, как у практика уже, действительно, можно различить при подборе даже к себе на работу людей: будет человек хорошим управленцем или плохим? Ведь от этого же многое зависит: как он будет общаться с людьми, как он будет решать проблемы? Будет ли он их откладывать или будет сам принимать решения. Даже, возможно, на страх и риск, чтобы решить, а потом прийти и доложить: сделал!
Дмитрий Алейников:
Наверное, самая большая проблема – сделать этот выбор. То есть поставить того человека, который должен на этой должности принимать решения. Нам вот говорят, что чиновник, служащий боится принимать решения. Давайте немножко перейдем к постоянным жалобщикам. Это профессионалы. Он к тебе приходят на прием, ты председатель райисполкома, и говорит: выдай мне справку, что я хочу ходить на красный свет и распишись в этом. И дай мне вот такую возможность, я хочу. Нет, не даешь? Я пойду дальше в облисполком, в Администрацию Президента. Будет ходить. И в этой ситуации, ну какое же я приму решение? Такого рода шантажи.
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