Иванец о наборе на специальность «Африканистика»: молодёжь видит в этом перспективу

Алена Сырова, политический обозреватель: С тем, сколько мы говорим про Африку, удивительно, что только в этом году в БГУ появилась специальность «Африканистика». Набрали 15 человек. 10 из них учатся платно, 5 – за счет бюджета. То есть только они гарантированно через 4 года смогут помочь своими знаниями тем, кто в них нуждается уже сегодня. На 5 надеемся, а 10 держим в уме. И даже так запрос не удовлетворен однако.

Это, конечно, очень интересно. Вот так с нуля новая специальность. А методички какие в основе и кто преподает?

В этом году в Белгосуниверситете впервые мы набрали на специальность «Африканистика». Первый набор. Был очень высокий конкурс, и это говорит о том, что сегодня наша молодежь видит перспективу и видит в том числе свое будущее в сотрудничестве с этим континентом.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Мы сегодня видим, что Африканский континент является очень динамично развивающимся, поэтому, конечно, подготовка специалистов, которые будут понимать не только культуру, традиции, но и понимать вообще менталитет этих людей, которые здесь живут, очень важен для развития политических, экономических, гуманитарных связей.

Виталий Боровой, заведующий кафедрой востоковедения факультета международных отношений БГУ:

Африка – это новый фронтир, новый рубеж, который внешняя политика и торговля Республики Беларусь должны освоить. Соответственно, задача ставится не только перед торговым и внешнеполитическим ведомствами, но и перед вузами.

В дальнейшем планируется набирать, вероятно, каждый год, потому что есть запросы, есть поддержка со стороны госорганов, в частности со стороны белорусского парламента. И даже, как я слышал, некоторые говорят, что слишком мало набрали, надо набирать больше. В настоящий момент речь идет об увеличении как минимум до 20 человек.

Программа подготовки организована по образцу востоковедческого направления, которое нам изначально было ближе. Основной упор – где-то 60 % дисциплин – на язык. Еще около 30 %, я, конечно, округляю, на страноведческие дисциплины и дисциплины, связанные с Африкой в широком смысле этого слова. Ну и 10 % – это общеобразовательные дисциплины, которые есть во всех вузах.

Соответственно, на выходе наши студенты будут уже подготовленными специалистами, переводчиками прежде всего, и они могут выступать посредниками в любого рода контактах, также они могут быть аналитиками и исследователями, потому что в современном мире одно без другого невозможно.

У нас достаточно много наработок по северной части Африки, прежде всего в связи с тем, что это часть Африки, но это и часть арабского мира, с которым мы работаем довольно давно, занимаемся, преподаем, исследуем.

Но, естественно, в наших планах двигаться далее на юг. Например, сейчас активно обсуждается с университетом Зимбабве возможность преподавания суахили на факультете. Как, возможно, вы слышали, в Республике Беларусь учатся 2000 африканских студентов. В какой-то форме, на каких-то этапах, возможно, кто-то из них будет привлечен также к преподаванию.

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