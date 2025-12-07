Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым
Как будет жить наша страна? Этот глобальный вопрос вынесут на обсуждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. Делегаты ВНС рассмотрят программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Сейчас идет активное обсуждение этого документа. Определены основные направления, среди которых демография и развитие человеческого потенциала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что включают эти понятия и как сохранить здоровье нации? Об этом и не только мы поговорили с членом Президиума ВНС, директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергеем Поляковым.
Ольга Коршун, СТВ:
Уже сформирована программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, которую и рассмотрят во время Всебелорусского народного собрания. Как вы оцените степень готовности этого документа и насколько он получился завершенным?
Предложения по программе соцэкономразвития могут быть высказаны и на самом ВНС
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, член Президиума Всебелорусского народного собрания:
Сказать, что он получился завершенным, мы сможем после окончания ВНС, когда будет принят этот документ. Мы не исключаем, что на собрании будут еще высказаны какие-то предложения делегатами ВНС. Или они поступят в секретариат, и мы будем их озвучивать.
Безусловно, документ очень полный, он очень конкретный. Он выделяет те основные приоритеты, направления, которые необходимы для развития нашей страны. Более детально это будет рассматриваться в соответствующих министерствах, которые будут дальше внедрять и претворять в жизнь то, что будет заложено в этой программе.
Но никто не исключает тот момент, что где-то, может быть, есть моменты, которые волнуют наших людей, и предложения, которые поступят, будут весьма актуальны и полезны. Мы должны выделить наиболее приоритетные направления, понимая, что здесь это очень касается всех уровней нашей жизни, всех людей.
Ольга Коршун:
Один из приоритетов, который в программе заложен, – это укрепление здоровья нации – программа демографической безопасности. Какие конкретные шаги будут предприняты, чтобы осуществить эту глобальную, несомненно, но одну из важнейших задач для нас?
Не скрываем, что хотелось бы лучше – о ситуации с рождаемостью
Сергей Поляков:
Сохранение людского потенциала, его приумножение, безусловно, это задача любого государства. Перед ВНС стоят стратегические задачи. Мы должны именно сконцентрироваться на каких-то направлениях, которые действительно очень волнуют.
Вопросы рождаемости. Мы же не скрываем, что действительно хотелось бы, чтобы было лучше. Поэтому мы обозначаем определенный уровень, который мы хотим достигнуть через 5 лет. Вопросы смертности, вопросы продолжительности жизни, вложение в строительство больниц, поликлиник и так далее. Это все заложено. Как это будет решаться? Безусловно, это уже будет дальше уходить.
Ольга Коршун:
Тактические решения будут приниматься в профильных учреждениях. ВНС задает курс, а мы уже движемся.
Сергей Поляков:
В профильных министерствах, профильных учреждениях. Да, это стратегия.
Ольга Коршун:
За последние 5 лет чего нам удалось достичь? Были ли какие-то такие прорывные моменты?
Сергей Поляков:
Если посмотреть за последние 5 лет, как в онкологии увеличилось количество аппаратов для лучевой терапии, какие новые лекарственные препараты, лекарственные средства закупаются Министерством здравоохранения, какие финансы тратятся на это, то, на мой взгляд, это гигантский скачок.
Новые технологии в хирургии, малоинвазивная хирургия, развитие малоинвазивной хирургии. Выполнение большего количества лапароскопических операций, малоинвазивных, было заложено еще в предыдущей программе. По крайней мере, по нашему центру, по некоторым подразделениям, я могу сказать, что некоторые (до 80 %) операции выполняются с использованием малоинвазивной хирургии.
Увеличение количества пациентов, которые наблюдаются более 5 лет. Это значит, что пациенты излечиваются от своей болезни и живут уже нормальной жизнью. Это, на мой взгляд, один из основных показателей. Количество пациентов с ранними формами. Благодаря вначале программам скрининга, которые как бы как некий эксперимент внедрялись в нашей стране.
Скрининги и профосмотры: охват населения планируют увеличить
Ольга Коршун:
Кстати, про скрининги. В программе есть одна из таких задач, чтобы скрининги и профосмотры увеличили охват населения до 95 %.
Сергей Поляков:
Скрининги и профосмотры. В результате это все объединилось в диспансеризацию. Если мы берем проблемы онкологии, что мы получим в результате этого? Мы получим увеличение количества пациентов со злокачественными образованиями. Но это тренд, который наблюдается во всех развитых странах. Ибо это прежде всего не заболеваемость, а выявляемость.
И задача этих программ в том, чтобы выявить опухоли на ранней стадии, а предопухолевое состояние пролечить. Человеку позволит избежать это в будущем злокачественной опухоли, а на ранних стадиях (практически более чем в 90 %) излечить пациента от этого заболевания.
Да, увеличивается и третья стадия. Поскольку мы выявляем, в любом случае выявляются какие-то случаи, к сожалению, запущенные, но задача наша – уменьшить количество этих запущенных форм. И это возможно только благодаря даже не онкологам, это задача общей сети здравоохранения, в тандеме.
Ольга Коршун:
То есть в медицине, как и в целом в стране, только общими усилиями можно достичь такого глобального результата позитивного?
Сергей Поляков:
Конечно. Других вариантов просто не существует.