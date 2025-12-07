Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым

Как будет жить наша страна? Этот глобальный вопрос вынесут на обсуждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. Делегаты ВНС рассмотрят программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Сейчас идет активное обсуждение этого документа. Определены основные направления, среди которых демография и развитие человеческого потенциала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что включают эти понятия и как сохранить здоровье нации? Об этом и не только мы поговорили с членом Президиума ВНС, директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергеем Поляковым.

Ольга Коршун, СТВ:

Уже сформирована программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, которую и рассмотрят во время Всебелорусского народного собрания. Как вы оцените степень готовности этого документа и насколько он получился завершенным? Предложения по программе соцэкономразвития могут быть высказаны и на самом ВНС Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

Сказать, что он получился завершенным, мы сможем после окончания ВНС, когда будет принят этот документ. Мы не исключаем, что на собрании будут еще высказаны какие-то предложения делегатами ВНС. Или они поступят в секретариат, и мы будем их озвучивать. Безусловно, документ очень полный, он очень конкретный. Он выделяет те основные приоритеты, направления, которые необходимы для развития нашей страны. Более детально это будет рассматриваться в соответствующих министерствах, которые будут дальше внедрять и претворять в жизнь то, что будет заложено в этой программе. Но никто не исключает тот момент, что где-то, может быть, есть моменты, которые волнуют наших людей, и предложения, которые поступят, будут весьма актуальны и полезны. Мы должны выделить наиболее приоритетные направления, понимая, что здесь это очень касается всех уровней нашей жизни, всех людей.

Ольга Коршун:

Один из приоритетов, который в программе заложен, – это укрепление здоровья нации – программа демографической безопасности. Какие конкретные шаги будут предприняты, чтобы осуществить эту глобальную, несомненно, но одну из важнейших задач для нас? Не скрываем, что хотелось бы лучше – о ситуации с рождаемостью Сергей Поляков:

Сохранение людского потенциала, его приумножение, безусловно, это задача любого государства. Перед ВНС стоят стратегические задачи. Мы должны именно сконцентрироваться на каких-то направлениях, которые действительно очень волнуют. Вопросы рождаемости. Мы же не скрываем, что действительно хотелось бы, чтобы было лучше. Поэтому мы обозначаем определенный уровень, который мы хотим достигнуть через 5 лет. Вопросы смертности, вопросы продолжительности жизни, вложение в строительство больниц, поликлиник и так далее. Это все заложено. Как это будет решаться? Безусловно, это уже будет дальше уходить. Ольга Коршун:

Тактические решения будут приниматься в профильных учреждениях. ВНС задает курс, а мы уже движемся. Сергей Поляков:

В профильных министерствах, профильных учреждениях. Да, это стратегия.