«МАЗ-СПОРТавто» – 15 ЛЕТ! О ралли «Дакар» и успехах белорусов рассказал Сергей Вязович
Давайте честно признаем, мы все равно в основном живем стереотипами. Если Африка – то джунгли, возможно, пустыни. И Сахара – самая известная из них. Пустыни – это барханы и гонки на больших автомобилях. А ралли – конечно, «Дакар» в Саудовской Аравии. Да где бы он ни проходил, это всегда эффектно, подчеркнули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Даже если вы далеки от автоспорта, то все равно знаете, что у Беларуси есть команда «МАЗ-СПОРТавто». 15 лет ей вот-вот исполнилось, 1 декабря отмечали эту дату. Так что да, у нас есть как минимум Вязович, и мы не отстающие. Хотя конкретно в «Дакаре» сейчас участие не принимаем. Грустим ли по этому поводу? Главное, что не останавливаемся.
Сергей Вязович назвал условия возвращения команды в «Дакар».
МАЗы, кстати, в Африке имеют большие перспективы. По Сахаре прямо сейчас не разъезжают, конечно, но в Алжире условились организовать сборочное производство техники минского завода. Разумеется, эта техника не будет спортивной, а будет пассажирской. Но раз уж начали о грузовиках, то давайте до конца разберемся, чем они от обычных отличаются и имеют ли что-то общее с заводом, кроме названия.
Грузовик для ралли не имеет ничего общего с серийной техникой, кроме деталей
Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Наверное, в 2010-2011 годах создавалась машина. Действительно, она была практически серийная, за исключением, что была красная и с элементами безопасности, касающимися спорта. На сегодняшний день это спортпрототип, не имеющий ничего общего с серийной техникой. За исключением того, из каких деталей он собран.
То есть конструкция – это прототип. Начиная от ее рамы, созданной нашими конструкторами на Минском автомобильном заводе, спортивной командой, и заканчивая расположением узлов и агрегатов, компоновки автомобиля.
«Вся машина адаптирована под жару»
Сергей Вязович:
В большинстве своем (за исключением амортизаторов и специально подготовленного двигателя) этот автомобиль собран из деталей, из которых собирается серийная техника МАЗ. Мы берем лучшее от различных моделей Минского автомобильного завода и внедряем в свой грузовик. Улучшаем, совершенствуем, даем обратную связь.
На самом деле вся машина адаптирована под жару. Она вся построена таким образом, чтобы иметь дополнительное охлаждение всего, что в ней только есть. Но эта работа вообще никогда не останавливается. Нельзя сказать однозначно, что при создании машины все учтено. После каждой гонки, даже в течение года, соревновательного сезона.
Сергей Вязович:
Мы к весне подготовили автомобиль, нам кажется, что он идеален. Но, выезжая на соревнования и видя на трассе, как он себя ведет по отношению к соперникам, мы всегда видим, где наши сильные стороны, где – слабые. И сразу же по приезду идет модернизация этих автомобилей. Вы можете даже здесь видеть, что стоят автомобили, и каждый из них, когда он «без одежды», приоткрыт – чуть-чуть имеет различия в конструкции.
Мы стараемся это скрывать, и когда они едут на экране, вы видите их во время гонок, и наши болельщики, наши зрители и наши соперники видят идентичные автомобили: три одинаковых автомобиля. На самом деле это всегда не так, всегда на каком-то автомобиле что-то внедрено и кто-то что-то испытывает.
«Меньше чем за млн долларов не продали бы». Вот сколько стоит МАЗ из «Дакара»
Сергей Вязович:
Если мы говорим про создание грузовика, это может быть от года до двух. Если мы говорим про сборку запчастей, то мы собираем автомобиль примерно за две недели. От голой рамы до автомобиля, который вы видите на своих экранах. Но создание, конструкторская документация, вообще воплощение этих идей в жизнь занимает от года до двух.
Тут можно по-разному оценивать. Можно оценивать себестоимость деталей, которые в нем применены, а можно еще прибавить научную разработку. Давайте назовем так. Если это все вместе сложить – то есть работу людей, детали, которые здесь есть, секреты наши, индивидуальность – думаю, такой автомобиль мы бы меньше чем за миллион долларов не продали бы.
Главное, целью спортивной команды были не спортивные результаты, а реклама и продвижение бренда МАЗ по всему миру путем участия в спортивных соревнованиях. Конечно же, лучшая для этого модель – выигрывать эти спортивные соревнования, становиться их призерами. Что спортивная команда успешно и делает в последнее время. Поэтому, можно сказать, что цель, ради которой создавалась спортивная команда, достигнута.