«МАЗ-СПОРТавто» – 15 ЛЕТ! О ралли «Дакар» и успехах белорусов рассказал Сергей Вязович

Давайте честно признаем, мы все равно в основном живем стереотипами. Если Африка – то джунгли, возможно, пустыни. И Сахара – самая известная из них. Пустыни – это барханы и гонки на больших автомобилях. А ралли – конечно, «Дакар» в Саудовской Аравии. Да где бы он ни проходил, это всегда эффектно, подчеркнули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Даже если вы далеки от автоспорта, то все равно знаете, что у Беларуси есть команда «МАЗ-СПОРТавто». 15 лет ей вот-вот исполнилось, 1 декабря отмечали эту дату. Так что да, у нас есть как минимум Вязович, и мы не отстающие. Хотя конкретно в «Дакаре» сейчас участие не принимаем. Грустим ли по этому поводу? Главное, что не останавливаемся. Сергей Вязович назвал условия возвращения команды в «Дакар». МАЗы, кстати, в Африке имеют большие перспективы. По Сахаре прямо сейчас не разъезжают, конечно, но в Алжире условились организовать сборочное производство техники минского завода. Разумеется, эта техника не будет спортивной, а будет пассажирской. Но раз уж начали о грузовиках, то давайте до конца разберемся, чем они от обычных отличаются и имеют ли что-то общее с заводом, кроме названия.

Грузовик для ралли не имеет ничего общего с серийной техникой, кроме деталей Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Наверное, в 2010-2011 годах создавалась машина. Действительно, она была практически серийная, за исключением, что была красная и с элементами безопасности, касающимися спорта. На сегодняшний день это спортпрототип, не имеющий ничего общего с серийной техникой. За исключением того, из каких деталей он собран. То есть конструкция – это прототип. Начиная от ее рамы, созданной нашими конструкторами на Минском автомобильном заводе, спортивной командой, и заканчивая расположением узлов и агрегатов, компоновки автомобиля.

«Вся машина адаптирована под жару» Сергей Вязович:

В большинстве своем (за исключением амортизаторов и специально подготовленного двигателя) этот автомобиль собран из деталей, из которых собирается серийная техника МАЗ. Мы берем лучшее от различных моделей Минского автомобильного завода и внедряем в свой грузовик. Улучшаем, совершенствуем, даем обратную связь. На самом деле вся машина адаптирована под жару. Она вся построена таким образом, чтобы иметь дополнительное охлаждение всего, что в ней только есть. Но эта работа вообще никогда не останавливается. Нельзя сказать однозначно, что при создании машины все учтено. После каждой гонки, даже в течение года, соревновательного сезона.

Сергей Вязович:

Мы к весне подготовили автомобиль, нам кажется, что он идеален. Но, выезжая на соревнования и видя на трассе, как он себя ведет по отношению к соперникам, мы всегда видим, где наши сильные стороны, где – слабые. И сразу же по приезду идет модернизация этих автомобилей. Вы можете даже здесь видеть, что стоят автомобили, и каждый из них, когда он «без одежды», приоткрыт – чуть-чуть имеет различия в конструкции. Мы стараемся это скрывать, и когда они едут на экране, вы видите их во время гонок, и наши болельщики, наши зрители и наши соперники видят идентичные автомобили: три одинаковых автомобиля. На самом деле это всегда не так, всегда на каком-то автомобиле что-то внедрено и кто-то что-то испытывает.