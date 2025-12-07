Вязович: хотели бы вернуться в «Дакар» без всяких условий и с высоко поднятой головой

Давайте честно признаем, мы все равно в основном живем стереотипами. Если Африка – то джунгли, возможно, пустыни. И Сахара – самая известная из них. Пустыни – это барханы и гонки на больших автомобилях. А ралли – конечно, «Дакар» в Саудовской Аравии. Да где бы он ни проходил, это всегда эффектно, подчеркнули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Даже если вы далеки от автоспорта, то все равно знаете, что у Беларуси есть команда «МАЗ-СПОРТавто». 15 лет ей вот-вот исполнилось, 1 декабря отмечали эту дату. Так что да, у нас есть как минимум Вязович, и мы не отстающие. Хотя конкретно в «Дакаре» сейчас участие не принимаем. Грустим ли по этому поводу? Главное, что не останавливаемся.

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Хотели бы мы вернуться? Конечно, хотели. Но я много раз уже про это говорил и сейчас повторюсь. Вопрос, какой ценой? Мы хотели бы вернуться без всяких условий, с высоко поднятой головой. Другие условия нам неинтересно рассматривать. Потому что мы ничего не сделали такого, за что и нам, и нашей стране должно было быть стыдно.

Поэтому тут очень все просто. Мы первые годы как-то тяжеловато это переживали. На сегодня к этому относимся очень философски – на все есть судьба. И, например, честь намного выше должна быть, чем личные амбиции отдельных спортсменов.