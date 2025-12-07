Маршрут Президента: Рыженков рассказал о нюансах подготовки – почему столько локаций?

Словом недавней большой командировки Лукашенко можно смело назвать «прагматизм». Не только потому, что оно звучало часто, а потому, что и сама организация этого турне – отличная иллюстрация к нему. Любопытный маршрут. Непростой, но продуманный, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

С чего начинать? Как совместить страны? Это очень сложный вопрос. Вопрос очень сложный и для протокола (протокольной части), и в политическом плане. Вы абсолютно правы, когда говорили, что для некоторых стран имеет значение, если ты приезжаешь в регион – куда поедешь первым. Некоторые претендуют, чтобы ехали только к ним. Другие страны, у которых, может быть, отношения не очень хорошее между собой с теми странами, куда мы едем, тоже не очень хотели бы, чтобы мы прилетали к ним из недружественной страны либо улетали от них в недружественную страну.



Поэтому приходится это все учитывать. Кроме того, мы же понимаем, что наш Президент хоть и железный, но он все равно человек. Поэтому нам надо соблюсти еще минимальные вещи, связанные с каким-то небольшим отдыхом для него, чтобы часовые пояса не были слишком драматичные для здоровья. Чтобы была возможность подготовиться к каждой встрече, чтобы не была большая разница в климатических каких-то вещах.

Поэтому, образно говоря, этот большой выезд, он был собран из таких кирпичиков. Ну, конечно, тот кирпичик, который мы не могли куда-то перенести, это заседание сессии Совета коллективной безопасности в Бишкеке. Вот поэтому, раз мы не могли от него отойти, потому что это общее согласование всех стран, входящих в эту организацию, мы с него и начали. Как с того пункта, который нельзя передвинуть ни вправо, ни влево.

Естественно, дальше смотрели, что у нас в плане проработки были визиты в Оман, Мьянму, Алжир и еще несколько стран, не буду их называть – они у нас останутся на первый квартал следующего года. Но из этого всего мы выбрали такую конфигурацию, которая очень хорошо складывается. Во-первых, от Бишкека до Мьянмы недалеко лететь относительно. Раз уж мы в Бишкеке, то не возвращаться же в Беларусь. И кроме того, разница во времени – всего полчаса.

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