Беларусь покоряет дальнюю дугу. Глава МИД поделился подробностями командировки Лукашенко
Сарафанное радио работает даже на политическом уровне – лидеры африканских государств стали собираться вокруг Беларуси. Звать в гости, приезжать к нам с идеями и конкретными проектами. И каждому, как тогда в Хараре, Президент подтверждает нашу цель. При этом, заметьте, никто не заигрывает и не прикрывается ширмой добродетели, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Александр Лукашенко говорит прямо о том, что нужно и нам. Словом недавней большой командировки можно смело назвать «прагматизм». Не только потому, что оно звучало часто, а потому, что и сама организация этого турне – отличная иллюстрация к нему. Любопытный маршрут. Непростой, но продуманный. Ни одной случайной локации, но почему их так много?
Что такое дальняя дуга для Беларуси?
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Президент от нас всех требует ускоряться. Как он говорит: жизнь такая, что, если хочешь быть впереди – надо бежать. И поэтому оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня – это та роскошь, которая нам не позволительна.
Тем более задача сегодня стоит нарастить кратно наше присутствие и наши отношения со странами, как мы говорим, дальней дуги. А что такое дальняя дуга? Это страны, с которыми долгое время мы не имели отношения. Не потому, что они какие-то плохие, другие. Просто мы о них очень мало знаем.
Алжир, например, одно из таких государств. Уже забытое государство, потому что во времена Советского Союза мы хорошо его знали, и сотрудничество было на пике своем. Но последние лет 40 вообще ничего тут нет. И мы уже забыли и даже не понимали для себя, что же тут может быть интересного для нас? Что у нас может быть интересного для них? А Мьянма вообще «терра инкогнита» была до последнего года.
Если мы сегодня будем так спорадически смотреть на эти регионы и выстраивать свои отношения как-то так: появится там через полгода окно – поедем, то на самом деле упустим возможности. А во-вторых, не сможем даже переориентировать то, что сегодня выпадает в связи с этими санкциями из стран Запада.
Нам надо искать друзей, союзников по всему миру. Мы, честно говоря, очень долго ленились и работали только через границу, по периметру границы. А сегодня оказалось, что те, кто по периметру границы, используя хорошее, доброе отношение с нами, у нас все покупали и продавали в те страны, в которые приходим мы сегодня.
А это для нас выгоднее и вообще новая возможность для развития отношений. Поэтому, конечно, мы сегодня стараемся делать такие кумулятивные выезды за рубеж, совмещение многих стран. Особенно это касается регионов подальше.
Почему столько локаций в маршруте Президента – читайте здесь.
Расположение Омана позволяет взаимодействовать с любыми государствами Африки и Азии
Алена Сырова, политический обозреватель:
Подобного рода комбинации станут регулярной практикой?
Максим Рыженков:
Мы стараемся все сделать, потому что это оптимизация расходов. Когда выезд Президента за рубеж, мы понимаем, что его все время (и рабочее, и такое) в первую очередь сконцентрировано на внешних делах. Хотя, конечно, понимаем, что вести с Родины регулярно получает и участвует в развитии страны, даже в это время.
Но если мы уже как внешнеполитическое ведомство взяли себе в помощь [Президента], если мы не можем где-то продвинуть дальше, остановились на пути, где обязательно нужен уровень Президента, чтобы закрепить договоренности на высочайшем уровне и добиться сначала их закрепления в документах и дальнейшей реализации – без него уже никуда.
Поэтому дальше смотрим, что, конечно же, надо уже возвращаться из Мьянмы куда-то поближе к стране. Оттуда появляется следующая точка – Оман. Потому что Оман – хорошая такая страна с точки зрения дальнейшей коммуникации с любыми государствами Африки и Азии в связи с ее месторасположением.
Конечно, устойчивые, хорошие, дружеские, искренние отношения с Султаном Омана предполагают, что мы можем воспользоваться этим гостеприимством. Чтобы, опираясь уже на Оман, проведя там разговоры, определенные встречи, достигнуть каких-то консультаций, рассматривать возможность куда-то еще подъехать.
С партнерами надо разговаривать так, чтобы они понимали, что они – самые главные
Максим Рыженков:
Мы ведь это абсолютно хорошо знали – и Президент Алжира это подтвердил – про великолепные отношения Алжира и Омана. Они очень близкие союзники, встречаются часто, поддерживают друг друга на международной арене, двусторонние отношения.
Поэтому мы понимали, что для Алжира (первый вообще в истории визит) важно, чтобы мы приехали оттуда, откуда они считают, что это их союзники. И действительно это лишний раз показывает, что мы в одной лодке.
Алена Сырова:
Тем более что и идея о совместном проекте тоже была озвучена.
Лукашенко предложил создать с Алжиром и Оманом предприятие по производству удобрений.
Максим Рыженков:
И естественно, наш Президент, когда был в Омане, делясь впечатлениями, что собирается ехать в Алжир, подпитался определенными идеями и заверениями оманской стороны о готовности реализовать вместе с Алжиром какие-то вещи. Иначе бы мы тут не говорили спокойно и свободно о таких идеях.
Мы понимаем, что за нами уже есть Оман в их реализации. Финансовая поддержка, ресурсная – и дальше Алжир. Теперь из Алжира, может быть, в Оман и опять домой. То есть вот все сложилось комфортненько и по перелетам, и по погоде хорошо сложилось.
Но есть одна тема. Конечно же, со всеми партнерами надо разговаривать так. И мы это абсолютно так и делаем. Чтобы действительно понимали, что они сегодня – когда мы у них – самые важные, самые главные партнеры. Так оно и есть.
И поэтому, конечно, сложно иногда бывает с этими странами, о которых разговариваем. У нас общее взаимопонимание и общий взгляд на мир. Поэтому здесь никаких недоразумений нет. Единственная проблема – совместить графики между собой. Но это уже чисто техническая, протокольная работа.
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