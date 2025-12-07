Беларусь покоряет дальнюю дугу. Глава МИД поделился подробностями командировки Лукашенко

Сарафанное радио работает даже на политическом уровне – лидеры африканских государств стали собираться вокруг Беларуси. Звать в гости, приезжать к нам с идеями и конкретными проектами. И каждому, как тогда в Хараре, Президент подтверждает нашу цель. При этом, заметьте, никто не заигрывает и не прикрывается ширмой добродетели, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Александр Лукашенко говорит прямо о том, что нужно и нам. Словом недавней большой командировки можно смело назвать «прагматизм». Не только потому, что оно звучало часто, а потому, что и сама организация этого турне – отличная иллюстрация к нему. Любопытный маршрут. Непростой, но продуманный. Ни одной случайной локации, но почему их так много? Что такое дальняя дуга для Беларуси?

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Президент от нас всех требует ускоряться. Как он говорит: жизнь такая, что, если хочешь быть впереди – надо бежать. И поэтому оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня – это та роскошь, которая нам не позволительна. Тем более задача сегодня стоит нарастить кратно наше присутствие и наши отношения со странами, как мы говорим, дальней дуги. А что такое дальняя дуга? Это страны, с которыми долгое время мы не имели отношения. Не потому, что они какие-то плохие, другие. Просто мы о них очень мало знаем. Алжир, например, одно из таких государств. Уже забытое государство, потому что во времена Советского Союза мы хорошо его знали, и сотрудничество было на пике своем. Но последние лет 40 вообще ничего тут нет. И мы уже забыли и даже не понимали для себя, что же тут может быть интересного для нас? Что у нас может быть интересного для них? А Мьянма вообще «терра инкогнита» была до последнего года.

Если мы сегодня будем так спорадически смотреть на эти регионы и выстраивать свои отношения как-то так: появится там через полгода окно – поедем, то на самом деле упустим возможности. А во-вторых, не сможем даже переориентировать то, что сегодня выпадает в связи с этими санкциями из стран Запада. Нам надо искать друзей, союзников по всему миру. Мы, честно говоря, очень долго ленились и работали только через границу, по периметру границы. А сегодня оказалось, что те, кто по периметру границы, используя хорошее, доброе отношение с нами, у нас все покупали и продавали в те страны, в которые приходим мы сегодня. А это для нас выгоднее и вообще новая возможность для развития отношений. Поэтому, конечно, мы сегодня стараемся делать такие кумулятивные выезды за рубеж, совмещение многих стран. Особенно это касается регионов подальше. Почему столько локаций в маршруте Президента – читайте здесь.

Расположение Омана позволяет взаимодействовать с любыми государствами Африки и Азии Алена Сырова, политический обозреватель:

Подобного рода комбинации станут регулярной практикой? Максим Рыженков:

Мы стараемся все сделать, потому что это оптимизация расходов. Когда выезд Президента за рубеж, мы понимаем, что его все время (и рабочее, и такое) в первую очередь сконцентрировано на внешних делах. Хотя, конечно, понимаем, что вести с Родины регулярно получает и участвует в развитии страны, даже в это время. Но если мы уже как внешнеполитическое ведомство взяли себе в помощь [Президента], если мы не можем где-то продвинуть дальше, остановились на пути, где обязательно нужен уровень Президента, чтобы закрепить договоренности на высочайшем уровне и добиться сначала их закрепления в документах и дальнейшей реализации – без него уже никуда. Поэтому дальше смотрим, что, конечно же, надо уже возвращаться из Мьянмы куда-то поближе к стране. Оттуда появляется следующая точка – Оман. Потому что Оман – хорошая такая страна с точки зрения дальнейшей коммуникации с любыми государствами Африки и Азии в связи с ее месторасположением. Конечно, устойчивые, хорошие, дружеские, искренние отношения с Султаном Омана предполагают, что мы можем воспользоваться этим гостеприимством. Чтобы, опираясь уже на Оман, проведя там разговоры, определенные встречи, достигнуть каких-то консультаций, рассматривать возможность куда-то еще подъехать.