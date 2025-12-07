От отрубленных рук до миллиардных долгов! Почему колониализм в Африке живёт до сих пор и чем готова помочь Беларусь?

Что приносили на Африканский континент завоеватели и с чем его оставили? Да и оставили ли, проанализировали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Карта мира еще чуть более 100 лет назад выглядела совсем иначе. И на ней вы не нашли бы несколько сотен стран, признанных сейчас. Но сказать, что тогда планета была бесхозной, нельзя. Мир был поделен между империями. Британия простиралась от Фиджи до Канады, над Вьетнамом, Мадагаскаром реял французский триколор. И эта страница истории отнюдь не про прочерчивание линий. Колониализм – это похищение ресурсов, ценностей, жизни людей. Период колониализма уходит корнями в XV век. Европейцы, в частности, превращали открытые территории в подвластные страны. Жителей колоний наказывали не рублем, а топором. Чего только стоит история Конго – государства, которое в начале XX века называли страной отрубленных рук. Империи строили свое величие на костях. Распад системы начался почти 80 лет назад. Но сказать, что феномен колониализма ушел в небытие, нельзя. Просто сегодня он обрел немного иную форму. Пока рабы из Африки в прошлых столетиях работали на другие страны, их собственная родина угасала. Сокращалось население, деградировало сельское хозяйство, задерживалась в развитии промышленность. Оно и понятно, ресурсы страны в стране не использовались. Алюминий Гвинеи уходил в Европу, дорогостоящие металлы Зимбабве утекали в руки колонизаторам.

Наталья Пискунова, кандидат политических наук, африканист:

Британия и Голландия были впереди экономического развития всей планеты, потому что начали так называемую промышленную революцию и технологическую революцию. Начинают строиться станки. Им нужна медь, им нужна сталь, им нужно железо. То есть все это нужно добывать. Соответственно, где это добыть? Своего производства не хватает. И европейские рудники уже были выхолощены, они уже исчерпывали свой ресурс, не хватало для таких объемов производства всего этого. Нужно было искать где-то еще. Соответственно, из Замбии, из Зимбабве вывозилась медь, вывозилось все, что сейчас мы называем редкоземельными металлами. Как следствие – глубокий экономический кризис. Но проблема не в народах. Все негативные течения внутри стран – это лишь симптом инфекции, которой заразили континент колонизаторы еще в прошлых столетиях. И то, за что жители платят до сих пор. В прямом смысле. Вся Африка обложена кредитами, которые больше схожи на контрибуцию. И тут резонный вопрос – за что?

Антон Синковец, советник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Экономика двигает странами, мы знаем, развитием. Поэтому именно на этот крючок пытаются подсадить зависимые страны. И здесь не надо далеко ходить, достаточно открыть сайт Международного валютного фонда и посмотреть долг по состоянию на сегодняшний день. И там мы увидим, что суммы в миллиардах долларов, они в большинстве своем относятся к странам Африканского континента. Получается, что Африканский континент вдруг неожиданно для себя стал самым главным должником. Сегодня мировая обстановка меняется. Теперь в планах жаркого континента занять более весомое место в геополитике. А еще восстановить историческую справедливость и призвать к ответу тех, кто долгие столетия проводил унизительную политику.

Жуан Лоренсу, председатель Африканского союза:

Нам нужно определиться и найти общие инструменты для репаративного правосудия на глобальном уровне. Нам нужно добиться возмещения ущерба. Только так мы сможем справиться со страданиями прошлого, причиненными колониализмом. Слова ангольского лидера и по совместительству председателя Африканского союза одинаково актуальны и понятны для всех стран континента. А вот инструменты в борьбе за справедливость у всех разные. Так, в парламенте Алжира уже подготовлен законопроект, который юридически закрепляет ответственность Франции за период колониального господства.