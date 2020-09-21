«Кондуктор следил не только за оплатой проезда, но и за порядком». Рассказываем об обязанностях работников транспорта в 20 веке

Новости Беларуси. 19 сентября 1952 года в столице поехал первый троллейбус. Стильная модель МТБ-82Д была в духе послевоенного американского дизайна, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Изначально ее выпускали под Москвой в Тушино, затем на заводе имени Урицкого. И хотя новинка была ужасно неудобной, как тесные туфли: узкие двери, темный салон, летом жарко, зимой холодно, но минчане были рады прокатиться на таком красивом транспорте от вокзала до Круглой площади.

Мерине Петросян, заведующий музеем Минского городского пассажирского транспорта:

Современные водители говорят, что можно было жарить шашлык на этой печке, но, на самом деле, мало кто из нынешних водителей понимает, как можно было управлять такой машиной. Лобовые стекла высокие, не видно маленьких детей, животных, и, скорее всего, именно из-за этого часто попадали в ДТП.

А началось все с конки, когда по брусчатке застучали копыта лошадей. Благородные приводили в движение вагончик, который бежал по рельсам. Дело было в мае 1892 года. В Музее городского пассажирского транспорта можно не только умчаться в прошлое, но и примерить на себя роль настоящего кондуктора. Викентий Степанович Адамович был одним из первых.

Мерине Петросян:

Кондуктор в конке следил не только за оплатой проезда, но и за тем, чтобы был порядок. Кстати, людей определенной профессии, в грязной одежде, неопрятных в конку не пускали, проезд в этом виде общественного транспорта стоил 3 и 4 копейки, за такую цену в то время можно было купить целый хлеб и батон.

В начале 20 века на улице Захарьевской, нынешнем проспекте Независимости, крутили ленты в кинотеатре «Эден». Сотрудники музея решили воссоздать атмосферу тех времен и оборудовали импровизированный кинотеатр. Черно-белые кадры рассказывают о лучших водителях и уносят на послевоенный проспект. К слову, именно конка стала прародителем современного трамвая. Но прежде он появился в северной столице. В 1898 улочки Витебска украсил изящный транспорт с деревянным кузовом бельгийского производства. В столице трамвай полетел только в 1929 году. Утром 13 октября официально дали старт, начался настоящий праздник. Минчане бросали на рельсы цветы, запускали в небо шары и аплодировали без остановки. Отправиться в счастливое путешествие в то воскресенье мечтал каждый.

Мерине Петросян:

Одним из первых вагоновожатых минского трамвая был Николай Алексеевич Борисов. Его китель, которому почти 90 лет, также сохранился в нашей экспозиции с латунными пуговицами с изображением трамвая.