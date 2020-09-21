«12-местные с жёсткими сиденьями, очень неудобные». Показываем модели самых популярных автобусов в СССР

Новости Беларуси. Лучший контролер – ваша совесть. Так решили в советские времена, отказались от кондукторов и установили кассы-полуавтоматы. Многие, глядя на раритетные компостеры и талончики, вспомнят свою беззаботную молодость и поностальгируют по платьям в горошек и эскимо за 28 копеек. Продлят воспоминания и легендарные ГАЗы, ПАЗы. В автопарке музея, что ни экспонат – фотомодель и даже кинозвезда, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мерине Петросян, заведующий музеем Минского городского пассажирского транспорта:

В основном, что касается подвижного состава, были импортные автобусы, английские Leyland, итальянские Fiat, немецкие MAN, американские Ford. Уже в середине 1920-х годов состоялся первый выпуск советских автобусов АМО-Ф-15, 12-местные с жесткими сиденьями, очень неудобные автобусы.

Кстати, проезд в автобусе был дешевле трамвая. А примерно вот так выглядел кабинет руководителя парка в 1960-1970-е годы прошлого века. Здесь все предметы – живая история. Вот этот телефон-коммутатор принадлежал директору четвертого автобусного парка Михаилу Терентьевичу Красавину. До сих пор на связи.

Мерине Петросян:

Арифмометр «Феликс» – это советский калькулятор, которым пользовались все бухгалтеры до начала 1990-х годов. Это счетная машинка, которая умеет считать девятизначные числа.

Мерине Петросян:

РВЗ-6М2 – уникальный рижский трамвай, легендарный, снимался в «Стилягах». Сам трамвай 1974 года, только один год выпускали трамвай с двумя розетками для сцепления вагонов. В Минске они ходили и по два вагона, салон очень широкий, но во время движения эти трамваи очень гремели, их даже в народе погремушками называли, но все равно его любят, с какой-то романтикой ассоциируется желто-красные трамваи.

Кстати, вход абсолютно свободный. Можно пощупать, порулить и на минуточку окунуться в приключения Шурика. Надо сказать, что ретро и нынче в почете.

Мерине Петросян:

Самый старый автобус на выставке раритетной техники – ГАЗ-651 1956 года, выпускал их Горьковский автозавод. На базе таких автобусов создавали еще передвижные кинотеатры, музеи, библиотеки.

В стильных «Икарусах» и мультяшных микроавтобусах любят делать летние кафешки и варить кофе.

Мерине Петросян:

Например, ПАЗ-672, РАФ-2203 Latvija – первые белорусские маршрутки. Работали такие машины в МЧС, скорую помощь обслуживали. Первые «рафики» поступили в Минск в период проведения Олимпиады 1980 года.