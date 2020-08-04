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Иван Крупко: ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов

04 августа 2020 18:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.

Иван Крупко: ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов-1

Сейчас развитие для бизнеса – это привязка к госкорпорациям. Ниша для импортозамещения – 4 миллиарда долларов.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Беларусь – страна малых городов и деревень. Задача – завершить модернизацию села, вернутся к родным истокам, вспомнить о бацькаўшчыне. Это не только экономически целесообразно, это правильно в ментальном плане.

Иван Крупко: ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов-4

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов. 1 800 с высшим образованием, из 27 лицеев 3 000 со средним образованием и около 4 000 молодых людей с техническим образованием. Их надо встретить. Первое это зарплата. Второе это квартира, жилье свое.

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# Сельское хозяйство # общество # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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