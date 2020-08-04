Иван Крупко: ежегодно в сельскохозяйственную отрасль, в наши деревни, приходят около 9 тысяч молодых специалистов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.