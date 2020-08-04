«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?

Новости Беларуси. Медицинские маски, перчатки, дистанционные линии – это уже обязательный атрибут на избирательном участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ручки и кабины для голосования периодически обрабатывают.
Новости Беларуси. Медицинские маски, перчатки, дистанционные линии – это уже обязательный атрибут на избирательном участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ручки и кабины для голосования периодически обрабатывают.
В комиссии признаются: может, и не совсем привычным получился интерьер, но и COVID-19 – вирус, который на многие вещи заставил нас посмотреть по-новому.
Александр Анисим, председатель участковой избирательной комиссии № 1 Центрального района Минска:
В этом году кабинки выглядят действительно немножко необычно – без зашторивания. Поскольку в любом случае избиратели будут отодвигать шторы, трогать, а продезинфицировать их достаточно сложно, необходимо определенное время.
И чтобы этот процесс у нас был непрерывным, в этом году принято решение шторки снять с кабинок. Но тайное голосование от этого не станет явным, поскольку кабины расположены так, чтобы можно было сделать свой выбор без постороннего вмешательства.
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