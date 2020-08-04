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«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?

04 августа 2020 17:49
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Новости Беларуси. Медицинские маски, перчатки, дистанционные линии – это уже обязательный атрибут на избирательном участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ручки и кабины для голосования периодически обрабатывают.

«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?-1

«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?-3

В комиссии признаются: может, и не совсем привычным получился интерьер, но и COVID-19 – вирус, который на многие вещи заставил нас посмотреть по-новому.

«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?-6

Александр Анисим, председатель участковой избирательной комиссии № 1 Центрального района Минска:
В этом году кабинки выглядят действительно немножко необычно – без зашторивания. Поскольку в любом случае избиратели будут отодвигать шторы, трогать, а продезинфицировать их достаточно сложно, необходимо определенное время.

И чтобы этот процесс у нас был непрерывным, в этом году принято решение шторки снять с кабинок. Но тайное голосование от этого не станет явным, поскольку кабины расположены так, чтобы можно было сделать свой выбор без постороннего вмешательства.

«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?-9

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Анисим # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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