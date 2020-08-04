Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Хроменков, заслуженный тренер Беларуси:

Меня абсолютно не смутило. Если человеку нечего скрывать, он принял решение, есть шторка, нет шторки – это абсолютно не имеет никакого значения.

Леонид Яковлевич еще точно не знает, где проведет эти выходные, скорее всего на даче с семьей. Но в выборах принять участие – это обязательно.