Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Хроменков, заслуженный тренер Беларуси:
Меня абсолютно не смутило. Если человеку нечего скрывать, он принял решение, есть шторка, нет шторки – это абсолютно не имеет никакого значения.
Леонид Яковлевич еще точно не знает, где проведет эти выходные, скорее всего на даче с семьей. Но в выборах принять участие – это обязательно.
Признается, своего кандидата всегда выбирал не по словам, а по делам.
Леонид Хроменков:
Я голосую за стабильность, чтобы никогда у нас не было войны, чтобы мы только сражались на спортивных площадках.
Для спорта в нашей республике сделано очень много, построено столько спортивных объектов. Объекты и культурные принимают мероприятия. И это правильно.
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