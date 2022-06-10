Маркевіч у Маладзечна: на фестывалі мы захавалі тыя добрыя традыцыі, якія пануюць ужо на працягу 20 год

«Буквально все СМИ написали обо мне». Для каких звезд фестиваль в Молодечно стал трамплином на эстраду? Подробнее .

Новости Беларуси. Когда город – большая арт-площадка. Творческие встречи, экскурсы в прошлое, много музыки и выставка-посвящение Михаилу Финбергу. Молодечно принимает XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. По традиции главная интрига вокруг конкурса молодых исполнителей. В двух турах уже выступили 20 участников.

Незалежна ад таго, хто атрымае Гран-пры, асабістая перамога для ўсіх 20 удзельнікаў – бясцэнны вопыт выканання разам з такім узроўневым аркестрам. Упершыню за ўсю гісторыю музычнага свята ў Маладзечна, пачынаючы з 1993 года, фестываль праходзіць без маэстра Міхаіла Фінберга. Быццам пачатак новай эры, але пошук маладых талентаў і захаванне беларускай музычнай спадчыны па-ранейшаму галоўныя мэты.

Анатоль Маркевіч, міністр культуры Беларусі:

Мы, канешне, у сваёй працы над фестывалем захавалі тыя добрыя традыцыі, якія пануюць ужо на працягу 20 год, але, канешне, я упэўнены, што тыя гледачы, якія знаходзяцца ў амфітэатры, госці адчуюць асалоду ад тых новых падыходаў, якія мы пастараліся прыменіць менавіта ў 21-м фестывалі.