«Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Как готовят традиционные драники-запарники?

В определенных местностях свои секретные ингредиенты – бонды на дубовых листьях, деруны «крухмальные», с грибами, с перцем и даже с творогом. Например, в агрогородке Белица Лидского района сохраняют традицию приготовления драников-запарников. В картофельное тесто обязательно добавляют горячую сыворотку. Это и придает необыкновенный молочный вкус национальному блюду.

Алла Малец, носитель традиции приготовления драников-запарников:

Мне передала секрет этого рецепта моя мама. А мама, наверное, тоже может быть от бабушки или от своей мамы узнала. У нас тоже дома была немаленькая семья – пять человек, поэтому рецепт такой – красивый, быстрый.