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«Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Как готовят традиционные драники-запарники?

11 июня 2022 09:43
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Новости Беларуси. Самым популярным блюдом этого лета обещают стать белорусские драники. Ведь они получили статус историко-культурной ценности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Как готовят традиционные драники-запарники?-1

В определенных местностях свои секретные ингредиенты – бонды на дубовых листьях, деруны «крухмальные», с грибами, с перцем и даже с творогом. Например, в агрогородке Белица Лидского района сохраняют традицию приготовления драников-запарников. В картофельное тесто обязательно добавляют горячую сыворотку. Это и придает необыкновенный молочный вкус национальному блюду.  

«Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Как готовят традиционные драники-запарники?-4

Алла Малец, носитель традиции приготовления драников-запарников:
Мне передала секрет этого рецепта моя мама. А мама, наверное, тоже может быть от бабушки или от своей мамы узнала. У нас тоже дома была немаленькая семья пять человек, поэтому рецепт такой красивый, быстрый.  

«Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Как готовят традиционные драники-запарники?-7

235 рецептов из тертого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси. Подробнее здесь.

# Рецепты # общество # Алла Малец # Фотофакт

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