Места отдыха у водоёмов под особым контролем милиции. За какие нарушения можно понести ответственность?

Новости Беларуси. Милиция взяла под особый контроль места отдыха у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с наступлением жаркой погоды пляжи собирают все больше отдыхающих. И, к сожалению, не все соблюдают правила безопасности.

10 июня четыре человека утонули. Частая причина трагедий – купание в нетрезвом виде. Одно появление стражей порядка уже трезвит не в меру активных отдыхающих и тех, кто купается в запрещенных местах. Под пристальным вниманием сотрудников милиции так называемые несанкционированные пляжи. Нередко в таких местах несовершеннолетние отдыхают без сопровождения взрослых.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Органами внутренних дел будут выставлены дополнительные наряды из числа сотрудников милиции, ГАИ, организована работа мобильных групп по пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах. Купание в запрещенных местах, а также соблюдение водителями правил дорожного движения. К сожалению, уже на этой неделе зафиксированы два случая гибели граждан на водоемах при купании. Отмечаю, что отдельные граждане зачастую игнорируют основные правила поведения культурного отдыха, забывая об ответственности, наступающей за нарушение общественного порядка. Напоминаю, что за распитие алкогольных напитков и пива, мелкое хулиганство, пренебрежение правилами дорожного движения, купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.