235 рецептов из тёртого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси

Новости Беларуси. Самым популярным блюдом этого лета обещают стать белорусские драники. Ведь они получили статус историко-культурной ценности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список нематериального культурного наследия внесены 235 рецептов из тертого картофеля. Каждый уникален и передается у белорусов из поколения в поколение. В определенных местностях свои секретные ингредиенты – бонды на дубовых листьях, деруны «крухмальные», с грибами, с перцем и даже с творогом. Например, в агрогородке Белица Лидского района сохраняют традицию приготовления драников-запарников.