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235 рецептов из тёртого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси

11 июня 2022 09:44
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Новости Беларуси. Самым популярным блюдом этого лета обещают стать белорусские драники. Ведь они получили статус историко-культурной ценности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список нематериального культурного наследия внесены 235 рецептов из тертого картофеля. Каждый уникален и передается у белорусов из поколения в поколение. В определенных местностях свои секретные ингредиенты – бонды на дубовых листьях, деруны «крухмальные», с грибами, с перцем и даже с творогом. Например, в агрогородке Белица Лидского района сохраняют традицию приготовления драников-запарников.

Есть ли секрет у этого блюда? Читайте здесь.

235 рецептов из тёртого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси-1

Ирина Струмскис, методист Лидского районного центра культуры и народного творчества:
Прыкладна некалькі месяцаў, што датычыцца рэгіёна Лідскага, збіраліся гэтыя рэцэпты. Носьбіты рознага ўзросту. Аграгарадок Ганчары, напрыклад, Шут Марыя Яфрэмаўна – 81 год.

235 рецептов из тёртого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси-4

Блюда из тертого картофеля стали особенностью белорусской кухни в конце XIX века. С тех пор это своеобразный гастрономический бренд страны.

# Еда # общество # Ирина Струмскис # Фотофакт

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