Евгений Золотой поблагодарил Президента за поддержку при подготовке спортсменов к Олимпиаде

С торжественной и красивой церемонии начался День народного единства во Дворце Независимости. Здесь собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Об этом заявил Президент, вручая государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпиады в академической гребле:

В Республике Беларусь огромное количество объектов, которые могут посоперничать с другими европейскими странами. Хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, что на Олимпийских играх мы выступили в числе 17 человек и смогли достойно представить нашу страну. Завоевали четыре медали разного достоинства не только благодаря поддержке наших родных и близких, но и постоянной поддержке нашего государства, наших людей, которые писали теплые слова. И нам, олимпийцам, придавало это уверенности и сил в том, что мы прославим свою страну. Спасибо огромное!