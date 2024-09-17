В Минске дадут старт республиканской акции «Марафон единства»
Именно в «Минск-Арене» будет дан старт республиканской акции «Марафон единства». В прошлом белорусов было немало трагедий, попыток извне разделить наш народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они продолжаются и сегодня. Но если мы вместе и главная цель у нас одна – процветающее будущее родной земли, любые трудности можно преодолеть. И, что немаловажно, вынести из этого урок. В том числе об этом будут говорить 17 сентября на патриотическом форуме.
Полина Королева, корреспондент:
На подходах к «Минск-Арене» уже сейчас достаточно людей, чтобы оценить, насколько масштабным будет вечернее торжество. И это не может не радовать. Потому что День народного единства – молодой праздник, но продиктованный временем. Не хочу оставаться голословной, потому предлагаю небольшой блиц, который мы успели записать для вас.
Мы один народ, Беларусь. И мы должны чувствовать, что мы едины. Поэтому такие праздники очень нужны нам.
Когда мы вместе, мы непобедимы! Беларусь, вперед!
Говоря о единстве и белорусах, сразу вспоминается толока. Что делать, любим мы объединяться, чтобы добиваться результатов. Тем не менее День народного единства не только про это. Задумайтесь, сегодня, когда говорим Западная и Восточная Беларусь, мы не имеем в виду какое-то разделение, только географический факт. Но в 1920-х ситуация была иная.
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