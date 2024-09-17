В Минске дадут старт республиканской акции «Марафон единства»

Именно в «Минск-Арене» будет дан старт республиканской акции «Марафон единства». В прошлом белорусов было немало трагедий, попыток извне разделить наш народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они продолжаются и сегодня. Но если мы вместе и главная цель у нас одна – процветающее будущее родной земли, любые трудности можно преодолеть. И, что немаловажно, вынести из этого урок. В том числе об этом будут говорить 17 сентября на патриотическом форуме.