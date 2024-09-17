Сергеенко: выборы должны пройти в соответствии с законодательством – открыто и организованно

Большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Об этом 17 сентября заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, открывая заседание второй сессии восьмого созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президентом поставлена задача активизировать работу на внешнем контуре. И все международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты. Депутатскому корпусу необходимо сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера.

Нынешний сессионный период особый. Именно Палате представителей предстоит принять решение о назначении выборов Президента Беларуси.