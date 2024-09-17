Прямой эфир

Сергеенко: выборы должны пройти в соответствии с законодательством – открыто и организованно

17 сентября 2024 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинство парламентов мира готовы сотрудничать с Национальным собранием Беларуси. Об этом 17 сентября заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, открывая заседание второй сессии восьмого созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президентом поставлена задача активизировать работу на внешнем контуре. И все международные контакты, визиты должны быть ориентированы на конкретные результаты. Депутатскому корпусу необходимо сконцентрироваться на реализации достигнутых двусторонних договоренностей, особенно по вопросам экономического характера. 

Нынешний сессионный период особый. Именно Палате представителей предстоит принять решение о назначении выборов Президента Беларуси.

Сергеенко: выборы должны пройти в соответствии с законодательством – открыто и организованно-2

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эта важнейшая общественно-политическая кампания завершит процесс конституционных преобразований, направленный на укрепление основ народовластия. Выборы должны пройти в соответствии с национальным законодательством, открыто и организованно, а их результаты – стать мощным фактором консолидации общества. Уверен, что депутатский корпус вместе со своими избирателями сделает все, чтобы успешно выполнить задачи, которые ставит перед нами время.

# Государственная политика # Игорь Сергеенко # Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами
17 сентября 2024 16:51

Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами

В Минске дадут старт республиканской акции «Марафон единства»
17 сентября 2024 14:20

В Минске дадут старт республиканской акции «Марафон единства»

Евгений Золотой поблагодарил Президента за поддержку при подготовке спортсменов к Олимпиаде
17 сентября 2024 13:49

Евгений Золотой поблагодарил Президента за поддержку при подготовке спортсменов к Олимпиаде