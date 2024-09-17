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Лукашенко: за каждым достижением страны всегда стоял и будет стоять весь народ

17 сентября 2024 10:53
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С торжественной и красивой церемонии начался День народного единства во Дворце Независимости. Здесь собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Об этом заявил Президент, вручая государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: за каждым достижением страны всегда стоял и будет стоять весь народ-2

Праздник, отмечаемый 17 сентября, для нашего государства молодой, но своевременный. Ценить родную землю, гордиться достижениями соотечественников, трудности и победы переживать вместе – это принцип жизни белорусов, которому мы следовали на протяжении многовековой истории и следуем сегодня. Участники церемонии награждения – яркий тому пример.

Лукашенко: за каждым достижением страны всегда стоял и будет стоять весь народ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце Независимости особенным. Спасибо за труд! Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой, – родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда – это всегда результат командной работы. Так же за каждым достижением страны, историческим и современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ.

Лукашенко: за каждым достижением страны всегда стоял и будет стоять весь народ-6

Среди награжденных деятели культуры, кто обогащает национальное наследие, работники сфер образования и здравоохранения. У нас гордятся учеными и производственниками, воплотившими мечту белорусов о народном автомобиле. Также Александр Лукашенко поблагодарил тренеров, взрастивших олимпийских медалистов.

Александр Лукашенко:
Летняя Олимпиада стала еще одной значимой страницей в истории отечественного спорта. Нас пытались отстранить, лишить флага и гимна. Но мир все равно говорил о белорусах, восхищаясь их победами вместе с нами. И говорит это мир снова благодаря блистательным выступлениям сборной Беларуси на чемпионате мира по пожарному спорту. 9 медалей, пять золотых, две серебряные и две бронзовые, мировой рекорд. Каждый успех во славу нашей родной страны. Это настоящий подарок к сегодняшнему празднику и результат вашего титанического труда!

# Госнаграды

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