Президент вручил государственные награды во Дворце Независимости
С торжественной и красивой церемонии начался День народного единства во Дворце Независимости. Здесь собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Об этом заявил Президент, вручая государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельные слова благодарности глава государства адресовал спасателям, энергетикам, работникам ЖКХ и лесникам, которые после разгула стихии минувшим летом в кратчайшие сроки вернули жизнь людей в нормальное русло.
За возможность строить планы на будущее Президент поблагодарил людей в погонах, стоящих на страже порядка и закона. Александр Лукашенко удостоил генерального прокурора Беларуси Андрея шведа почетного звания «Заслуженный юрист Республики Беларусь».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это и есть народное единство, когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной.
Как отметил глава государства, День народного единства – это праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. 85 лет назад освободительный поход Красной армии поставил точку в вопросе государственного самоопределения Беларуси. Народ, долгие годы разделенный на западных и восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути, который сегодня проходим и мы. Проходим достойно, несмотря на трудности.