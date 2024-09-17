Президент вручил государственные награды во Дворце Независимости

С торжественной и красивой церемонии начался День народного единства во Дворце Независимости. Здесь собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Об этом заявил Президент, вручая государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные слова благодарности глава государства адресовал спасателям, энергетикам, работникам ЖКХ и лесникам, которые после разгула стихии минувшим летом в кратчайшие сроки вернули жизнь людей в нормальное русло. За возможность строить планы на будущее Президент поблагодарил людей в погонах, стоящих на страже порядка и закона. Александр Лукашенко удостоил генерального прокурора Беларуси Андрея шведа почетного звания «Заслуженный юрист Республики Беларусь».