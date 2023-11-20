Григорий Азаренок, СТВ:

Мы как нормальное правовое государство, нацелены на то, чтобы соблюдать законодательство и чтобы все остальные его также соблюдали. Враг же (мы берем пример 2020 года), пользуясь нашим таким педантичным соблюдением закона – а вот я постою в кабинке полчаса. Ну, как бы по закону: сколько хочешь, столько и стой. Но мы понимаем зачем. Это технология. Дальше – а я приду туда. Мы придем туда с определенной атрибутикой, символикой. И вроде по закону все нормально. Но мы понимаем, что это также элемент вот этих майданных технологий. А я наблюдатель, а вы мне, члены комиссий, отчитывайтесь передо мной, стойте передо мной по струнке смирно, все мне там показывайте и так далее. В этот раз будут какие-то изменения в этом плане?

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Безусловно. Во-первых, мы подготовили методические рекомендации для национальных наблюдателей. Мы подготовили методические рекомендации для международных наблюдателей. Сразу хочу подчеркнуть, что хозяин на участке – избирательная во главе с председателем. Они будут определять порядок взаимодействия, работы и так далее. От этих проблем, которые вы называете, трудно, наверное, застраховаться. Люди разные есть. В том числе мы имели даже случай, когда люди умудрялись запрашивать даже не один, не два и даже не три бюллетеня взамен испорченного.

Сейчас у нас в законодательстве предусмотрено, что взамен испорченного бюллетеня мы будем выдавать только один бюллетень.

Поэтому я просил наших граждан быть особенно внимательными при заполнении бюллетеня. И никаких сложностей там нет. Отметку ставишь напротив того кандидата, за которого голосуешь. Если ты не поставил отметку ни в одном из квадратов, значит этот бюллетень будет признан недействительным. Если поставил в двух квадратах, то есть двух сразу отметил кандидатов, то тоже этот бюллетень будет признан недействительным. Поэтому разъяснения соответствующие будут даны. Будут соответствующие ролики по телевидению транслироваться: как правильно заполнять бюллетень и так далее. На участке можно будет проконсультироваться у членов комиссий и прочее.

Ну а если будет создаваться ситуация, трактовать это как препятствие в работе комиссии. Соответствующая тоже есть ответственность. Поэтому каждый должен понимать, осознавать, что любой субъект, включая рядового избирателя, отвечает за реализацию такого важного направления, как электоральный суверенитет. Мы должны создать равные условия для кандидатов потенциальных, также создать равные условия для всех граждан, для их свободного волеизъявления на избирательном участке в период голосования.

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