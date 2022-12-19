«Искажают им психику с малых лет». В чём проблема западной культуры и почему у нас есть преимущество?

Алена Сырова, СТВ : Но к нам приезжают, мы не закрывались, безвиз по-прежнему действует. Вот эти надписи приводили к ЧМ по хоккею. Был такой первый в нашей суверенной истории наплыв гостей из разных стран. Всем должно было быть понятно и комфортно. Мы и сейчас открыты и рады тем, кто готов приехать к нам с добром, узнать о нашей культуре в том числе. Так что плохого в том, чтобы для них создавать комфортные условия?

Вадим Боровик, политолог:

В чем наше преимущество основное? В том, что мы не торопимся. Не надо ничего делать сломя голову, надо посмотреть, как это воспринимается. И надо повышать нашу конкурентность и эффективность. Если это удобно иностранному гражданину прочитать, понять, то мы будем это делать. Чтобы к нам приезжали, останавливались в наших отелях и платили нам деньги. А за эти деньги мы будем восстанавливать памятники культуры. Но проблема в чем здесь? Наши конкуренты работают очень эффективно. На самом деле их системы воздействия на массовое сознание, берем Голливуд, YouTube, вот эти TikTok, Instagram. Это все прекрасно. Но мы там менее конкурентны, у них есть технологии, они контролируют площадки, занижение рейтингов и просмотров наших и завышение собственных. Они рекомендуют собственную продукцию. В чем проблема? Мы должны на это обратить внимание.

Я в 2015 году говорил, что у нас есть порталы, с которых начинает каждый чиновник день, а потом эти порталы выводят тысячи людей на улицы. И мы решали с вами на уровне Президента. Сегодня я вам говорю другое. Опросите детей до 18 лет, и они вам признаются, что у них есть друг трансвестит, что нормально ей ходить в гей-бар и прочее. Не должно быть в Минске таких баров. Просто не должно быть. И не надо этого стесняться, это проблема. Если я буду каждый день давать тебе доступ к каналам, а ребенок всегда конкурирует с родителями, все революции совершались подростками, студентами: «Талибан», Французская революция, прочее. Молодые, ученики – самая подвижная психика. Если вы на эту психику не будете воздействовать, сегодня уже в Европе детей в этом контексте, искажают им психику с малых лет. С малых лет им дают право выбрать пол.